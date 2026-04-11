Видео

Wizz Air открыл базу в итальянском Турине: новое расписание

Wizz Air открыл базу в итальянском Турине: новое расписание

Дата публикации 11 апреля 2026 22:27
Wizz Air открыл базу в Турине: новое осенне-зимнее расписание
Самолет Wizz Air ждет пассажиров. Фото: tripadvisor.com

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открывает базу в одном из популярных украинских курортов. Лоукостер добавил восемь новых внутренних и международных маршрутов из Турина. Первые рейсы стартуют с сентября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт авиаперевозчика.

Новое осенне-зимнее расписание Wizz Air

С открытием новой базы сеть авиакомпании в столице Пьемонта будет запущено восемь новых внутренних и международных маршрутов. Ключевое внимание будет уделяться популярным испанским курортам.

Сообщается, что из Турина осенью будет открыто 3 новых внутренних рейса:

  • Турин — Рим — с 14 сентября будет выполняться в общей сложности 11 рейсов в неделю;
  • Турин — Неаполь — с 1 декабря, ежедневно;
  • Турин — Палермо — с 4 мая 2026 года, ежедневно, а с 14 сентября рейсы будут увеличены до двух в день.

Новые рейсы Wizz Air в солнечную Испанию:

Читайте также:
  • Турин — Барселона — с 14 сентября, ежедневно;
  • Турин — Валенсия — с 15 сентября, 4 раза в неделю;
  • Турин — Мадрид — с 25 октября, 4 раза в неделю;
  • Турин — Малага — с 26 октября, 3 раза в неделю (в понедельник, среду и пятницу);
  • Турин — Бильбао — с 14 сентября, 3 раза в неделю (в понедельник, среду и пятницу).

Билеты доступны уже сегодня на сайте wizzair.com и в официальном приложении WIZZ, цены стартуют от 24,99 евро.

Пассажиров будет доставлять флот самых современных самолетов Airbus A321neo. Они являются самыми экологичными в своей категории и обеспечивают тихий и комфортный отдых на борту.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Wizz Air запустили в Instagram рекламную кампанию с картинкой "Украина, мы возвращаемся домой". Для пользователей была доступна форма, которая приглашала зарегистрироваться и присоединиться к виртуальной информационной сессии, посвященные будущим возможностям для пилотов. В заявке надо было заполнить личные данные, информацию о квалификации и ответить на вопрос: "Заинтересовала бы вас работа в Украине?".

Также Новини.LIVE писали, что Wizz Air добавил новую услугу Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

авиарейсы Wizz Air самолеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
