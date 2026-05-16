Політ із Wizz Air: правила реєстрації на рейс у травні 2026 року

Угорська авіакомпанія Wizz Air пропонує туристам доступні ціни на квитки. Проте ні для кого не секрет, що лоукостер заробляє за рахунок суворої політики щодо реєстрації та перевезення ручної поклажі та багажу. Зокрема, пасажиру доведеться сплатити штраф за те, що він не встигне вчасно пройти check-in на рейс.

Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт Wizz Air розкажуть, як не витрачати зайві кошти.

Як зареєструватися на рейс Wizz Air

Якщо ви забронювали квиток на літак і дата поїздки наближається, вам слід заздалегідь виконати кілька дій. Вам необхідно зареєструватися на рейс та отримати посадковий талон.

Пройти check-in на рейс можна на офіційному сайті лоукостера, у мобільному додатку WIZZ або в вже безпосередньо в аеропорту.

У застосунку потрібно обрати розділ check-in. Після заповнення всіх необхідних даних потрібно буде або роздрукувати, або завантажити посадковий талон в додатку.

Штраф для тих, хто не встиг вчасно зареєструватися на рейс Wizz Air

Для пасажирів, які забронювали собі місця при купівлі квитка, онлайн-реєстрація Wizz Air доступна за 30 днів до вильоту. Для інших мандрівників місця розподілить автоматична система лоукостера, проте вони так само мають пройти обов'язковий check-in. який відкривається за 24 години до вильоту. Реєстрація на рейс закривається за 3 години до вильоту.

Кожен пасажир, який не встиг пройти check-in — може це зробити вже безпосередньо в аеропорту.

Проте для тарифів Basic і Wizz Smart — check-in платний. Його разова ціна складає 40 євро за людину. Якщо ж пасажири з цими тарифами не встигнуть пройти реєстрацію — вони автоматично втратять право на компенсацію вартості квитка.

Безкоштовна реєстрація в аеропорту передбачена лише для мандрівників WIZZ Go і WIZZ Plus.

