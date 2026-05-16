Полет с Wizz Air: правила регистрации на рейс в мае 2026 года

Венгерская авиакомпания Wizz Air предлагает туристам доступные цены на билеты. Однако ни для кого не секрет, что лоукостер зарабатывает за счет строгой политики в отношении регистрации и перевозки ручной клади и багажа. В частности, пассажиру придется заплатить штраф за то, что он не успеет вовремя пройти check-in на рейс.

Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Wizz Air расскажут, как не тратить лишние средства.

Как зарегистрироваться на рейс Wizz Air

Если вы забронировали билет на самолет и дата поездки приближается, вам следует заранее выполнить несколько действий. Вам необходимо зарегистрироваться на рейс и получить посадочный талон.

Пройти check-in на рейс можно на официальном сайте лоукостера, в мобильном приложении WIZZ или в уже непосредственно в аэропорту.

В приложении нужно выбрать раздел check-in. После заполнения всех необходимых данных нужно будет или распечатать, или загрузить посадочный талон в приложении.

Штраф для тех, кто не успел вовремя зарегистрироваться на рейс Wizz Air

Для пассажиров, которые забронировали себе места при покупке билета, онлайн-регистрация Wizz Air доступна за 30 дней до вылета. Для других путешественников места распределит автоматическая система лоукостера, однако они так же должны пройти обязательный check-in. который открывается за 24 часа до вылета. Регистрация на рейс закрывается за 3 часа до вылета.

Каждый пассажир, который не успел пройти check-in - может это сделать уже непосредственно в аэропорту.

Однако для тарифов Basic и Wizz Smart — check-in платный. Его разовая цена составляет 40 евро за человека. Если же пассажиры с этими тарифами не успеют пройти регистрацию — они автоматически потеряют право на компенсацию стоимости билета.

Бесплатная регистрация в аэропорту предусмотрена только для путешественников WIZZ Go и WIZZ Plus.

