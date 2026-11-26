Літак Wizz Air. Фото: Новини.LIVE

Угорський лоукостер Wizz Air запустив святковий розпродаж до Чорної п'ятниці. Акція дозволить зекономити до 25 % на квитках до популярних міст Європи. Тим хто хоче заощадити варто поспішити, адже пропозиція діє всього кілька днів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Святковий розпродаж Wizz Air

Пасажири можуть скористатися новою можливістю всього один день, до кінця доби 27 листопада. Акція поширюється на рейси у період з 7 грудня 2026 року по 17 березня 2027 року. Пропозиція діє лише на квитки в один бік.

Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):

Братислава – Тирана (Албанія) – від 13 євро;

Клуж-Напока – Мілан (Італія) – від 13 євро;

Гданськ – Копенгаген (Данія) – від 14 євро;

Щецин – Осло (Норвегія) – від 14 євро;

Познань – Лондон (Британія) – від 15 євро;

Вроцлав – Дортмунд (Німеччина) – від 17 євро;

Краків – Венеція (Італія) – від 17 євро.

У акційну вартість квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза) розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів. Вона має вміщатися під переднім сидінням в літаку.

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У вартість акційних квитків також не включений адміністративний збір.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Wizz Air облаштує літаки Starlink. Компанія стане єдиним лоукостером в Європі, в літаках якого буде доступний швидкісний інтернет. На частині рейсів пасажири зможуть дивитися кіно та спілкуватися з рідними онлайн вже у 2027 році.

Також ми писали, які речі можуть зіпсувати пасажирам виліт. Павербанки та електронні сигарети треба брати в салон, а ножі й великі ножиці — здавати в багаж. За заборонені предмети доведеться відповідати ще в аеропорту.