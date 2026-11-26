Самолет Wizz Air. Фото: Новини.LIVE

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил праздничную распродажу в преддверии "Черной пятницы". Акция позволит сэкономить до 25 % на билетах в популярные города Европы. Тем, кто хочет сэкономить, стоит поторопиться, ведь предложение действует всего несколько дней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Праздничная распродажа Wizz Air

Пассажиры могут воспользоваться новой возможностью всего один день — до конца суток 27 ноября. Акция распространяется на рейсы в период с 7 декабря 2026 года по 17 марта 2027 года. Предложение действует только на билеты в одну сторону.

Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов (цена в одну сторону):

Братислава – Тирана (Албания) – от 13 евро;

Клуж-Напока – Милан (Италия) – от 13 евро;

Гданьск – Копенгаген (Дания) – от 14 евро;

Щецин – Осло (Норвегия) – от 14 евро;

Познань – Лондон (Великобритания) – от 15 евро;

Вроцлав – Дортмунд (Германия) – от 17 евро;

Краков – Венеция (Италия) – от 17 евро.

В акционную стоимость билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан) размером до 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов. Она должна помещаться под передним сиденьем в самолете.

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В стоимость акционных билетов также не входит административный сбор.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Wizz Air оснастит самолеты Starlink. Компания станет единственным лоукостером в Европе, в самолетах которого будет доступен высокоскоростной интернет. На части рейсов пассажиры смогут смотреть фильмы и общаться с близкими онлайн уже в 2027 году.

Также мы писали, какие вещи могут испортить пассажирам вылет. Портативные зарядные устройства и электронные сигареты нужно брать с собой в салон, а ножи и большие ножницы — сдавать в багаж. За запрещенные предметы придется отвечать еще в аэропорту.