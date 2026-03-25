Wizz Air возвращается в Украину: компания ищет пилотов

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air готовится к возобновлению рейсов в Украину. В частности, сейчас компания ведет работу по набору персонала. Кроме того, в ближайшее время планируется проведение виртуальной информационной сессии для пилотов.

Wizz Air готовится возобновить полеты в Украину

25 марта авиакомпания запустила рекламу в соцсети Instagram с фразой "Украина, мы возвращаемся домой" и со ссылкой на форму подачи заявки на участие в виртуальной информационной сессии для пилотов Wizz Air Malta по Украине.

"Уважаемый участник, узнайте о будущих возможностях для пилотов в Украине на нашей виртуальной информационной сессии. Компания Wizz готовится к возобновлению полетов в Украине", — говорится в форме.

Участников приглашают присоединиться к виртуальной информационной сессии, чтобы узнать больше о будущих возможностях для пилотов. На мероприятии будут обсуждать последние изменения в процессе набора персонала — заработную плату, графики работы и текущие бонусы за выслугу лет.

В заявке нужно заполнить личные данные, информацию о квалификации и ответить на вопрос: "Заинтересовала бы вас работа в Украине?".

Сейчас в авиакомпании никак официально не прокомментировали это рекламное объявление.

