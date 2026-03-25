Wizz Air возвращается в Украину: компания ищет пилотов

Wizz Air возвращается в Украину: компания ищет пилотов

Дата публикации 25 марта 2026 18:26
Самолет Wizz Air готовится к взлету. Фото: wizzair.com

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air готовится к возобновлению рейсов в Украину. В частности, сейчас компания ведет работу по набору персонала. Кроме того, в ближайшее время планируется проведение виртуальной информационной сессии для пилотов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

Wizz Air готовится возобновить полеты в Украину

25 марта авиакомпания запустила рекламу в соцсети Instagram с фразой "Украина, мы возвращаемся домой" и со ссылкой на форму подачи заявки на участие в виртуальной информационной сессии для пилотов Wizz Air Malta по Украине.

"Уважаемый участник, узнайте о будущих возможностях для пилотов в Украине на нашей виртуальной информационной сессии. Компания Wizz готовится к возобновлению полетов в Украине", — говорится в форме.

- фото 1
Wizz Air ищет пилотов для работы в Украине. Фото: OBOZ.UA

Участников приглашают присоединиться к виртуальной информационной сессии, чтобы узнать больше о будущих возможностях для пилотов. На мероприятии будут обсуждать последние изменения в процессе набора персонала — заработную плату, графики работы и текущие бонусы за выслугу лет.

В заявке нужно заполнить личные данные, информацию о квалификации и ответить на вопрос: "Заинтересовала бы вас работа в Украине?".

Сейчас в авиакомпании никак официально не прокомментировали это рекламное объявление.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Wizz Air открывает новые рейсы из международного аэропорта Неаполь-Каподичино в Италии. Маршруты стартуют уже с 12 мая 2026 года.

Также Новини.LIVE писали, что Wizz Air добавил новую услугу Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
Реклама

