Головна Транспорт Wizz Air "перекроїла" графіки через війну на Близькому Сході

Wizz Air "перекроїла" графіки через війну на Близькому Сході

Дата публікації: 5 березня 2026 10:47
Війна на Близькому Сході — Wizz Air скасувала рейси до Ізраїлю, Дубая, Абу-Дабі та Аммана
Wizz Air змінює графіки через війну на Близькому Сході. Фото: Pexels, Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Угорський лоукостер Wizz Air попередив пасажирів про суттєві зміни в графіку польотів. Компанія скасувала рейси до 4 популярних туристичних країн Близького Сходу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Читайте також:

Wizz Air змінила графіки польотів через війну на Близькому Сході

Війна на Близькому Сході призвела до значних перебоїв у роботі авіакомпаній — тисячі рейсів було скасовано. Напружена ситуація зберігається і станом на ранок, 5 березня.

Wizz Air призупиняє всі рейси до та з Ізраїлю, Дубая, Абу-Дабі та Аммана щонайменше до неділі, 15 березня.

Авіакомпанія мала намір скасувати ці рейси до 7 березня, проте через те, що військовий конфлікт Ірану та США не вщухає, було продовжено терміни.

В той же час Wizz Air з 8 березня відновлює рейси до та з Саудівської Аравії.

З метою надання допомоги пасажирам, яким потрібно дістатись до Ізраїлю або з Ізраїлю, Wizz Air має намір запровадити додаткові рейси до Шарм-ель-Шейха (SSH) з різних європейських аеропортів.

"Безпека та захист наших пасажирів, екіпажу та літаків залишаються найвищим пріоритетом Wizz Air. Ми усвідомлюємо, що це може спричинити певні незручності, і вдячні нашим клієнтам за розуміння. З пасажирами, чиї бронювання зазнали змін, зв'яжуться безпосередньо, щоб повідомити про можливі варіанти", — підкреслив лоукостер.

Авіакомпанія продовжує уважно стежити за розвитком подій і підтримує постійний контакт з місцевими та міжнародними органами влади, агентствами з авіаційної безпеки, органами безпеки та відповідними урядовими органами.

Якщо авіакомпанія отримає схвалення щодо додаткових рейсів між Ізраїлем та Європою, графіки буде змінено вже цієї п'ятниці, 6 березня.

Попередній графік польотів з та до Ізраїля:

  • Будапешт (Угорщина): від 3 до 10 рейсів на тиждень;
  • Рим Фьюмічіно (Італія): від 11 до 18 рейсів на тиждень;
  • Лондон (Британія): від 4 до 8 рейсів на тиждень;
  • Мілан (Італія): від 6 до 11 рейсів на тиждень;
  • Софія (Болгарія): від 0 до 3 рейсів на тиждень.

Раніше ми повідомляли, що Wizz Air додав 6 нових рейсів із найближчих до України аеропортів. Перевізник анонсував рейси з аеропорту Ясси, який знаходиться в 330 км від Одеси, а також з Кишинева. Туристи з травня зможуть за вигідним цінами полетіти до туристичних міст Італії — Мілану та Пізи. 

Також ми писали про те, над якими країнами, станом на 4 березня, було закрите небо та скасували польоти авіакомпанії

Попри серйозні обмеження польотів в ОАЕ, Ірані та Іраку, в ніч на четвер Тель-Авівський аеропорт Бен-Гуріон в Ізраїлі частково відновив польоти. Він працюватиме цілодобово, а рейси будуть відновлювати поступово. Зокрема, в перший день літаки зможуть прийняти не більше 200 пасажирів.

авіарейси літаки безпека війна в Україні графік
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
