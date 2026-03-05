Война на Ближнем Востоке — Wizz Air приостановила рейсы в 4 страны

Wizz Air меняет графики из-за войны на Ближнем Востоке. Фото: Pexels, Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Венгерский лоукостер Wizz Air предупредил пассажиров о существенных изменениях в графике полетов. Компания отменила рейсы в 4 популярных туристических страны Ближнего Востока.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Wizz Air изменила графики полетов из-за войны на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке привела к значительным перебоям в работе авиакомпаний — тысячи рейсов были отменены. Напряженная ситуация сохраняется и по состоянию на утро, 5 марта.

Wizz Air приостанавливает все рейсы в и из Израиля, Дубая, Абу-Даби и Аммана как минимум до воскресенья, 15 марта.

Авиакомпания намеревалась отменить эти рейсы до 7 марта, однако из-за того, что военный конфликт Ирана и США не утихает, были продлены сроки.

В то же время Wizz Air с 8 марта возобновляет рейсы в и из Саудовской Аравии.

С целью оказания помощи пассажирам, которым нужно добраться до Израиля или из Израиля, Wizz Air намерена ввести дополнительные рейсы в Шарм-эль-Шейх (SSH) из разных европейских аэропортов.

"Безопасность и защита наших пассажиров, экипажа и самолетов остаются наивысшим приоритетом Wizz Air. Мы осознаем, что это может вызвать определенные неудобства, и благодарны нашим клиентам за понимание. С пассажирами, чьи бронирования подверглись изменениям, свяжутся напрямую, чтобы сообщить о возможных вариантах", — подчеркнул лоукостер.

Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием событий и поддерживает постоянный контакт с местными и международными органами власти, агентствами по авиационной безопасности, органами безопасности и соответствующими правительственными органами.

Если авиакомпания получит одобрение относительно дополнительных рейсов между Израилем и Европой, графики будут изменены уже в эту пятницу, 6 марта.

Предварительный график полетов из и в Израиль:

Будапешт (Венгрия): от 3 до 10 рейсов в неделю;

Рим Фьюмичино (Италия): от 11 до 18 рейсов в неделю;

Лондон (Великобритания): от 4 до 8 рейсов в неделю;

Милан (Италия): от 6 до 11 рейсов в неделю;

София (Болгария): от 0 до 3 рейсов в неделю.

Ранее мы сообщали, что Wizz Air добавил 6 новых рейсов из ближайших к Украине аэропортов. Перевозчик анонсировал рейсы из аэропорта Яссы, который находится в 330 км от Одессы, а также из Кишинева. Туристы с мая смогут по выгодным ценам полететь в туристические города Италии — Милан и Пизу.

Также мы писали о том, над какими странами, по состоянию на 4 марта, было закрыто небо и отменили полеты авиакомпании.

Несмотря на серьезные ограничения полетов в ОАЭ, Иране и Ираке, в ночь на четверг Тель-Авивский аэропорт Бен-Гурион в Израиле частично возобновил полеты. Он будет работать круглосуточно, а рейсы будут восстанавливать постепенно. В частности, в первый день самолеты смогут принять не более 200 пассажиров.