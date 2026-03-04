Карта Fightradar24 — над якими країнами майже немає літаків через війну на Близькому Сході

Через війну багато авіакомпаній змінюють маршрути або скасовують рейси. Фото: Pexels, Flightradar24. Колаж: Новини.LIVE

Безпекова ситуація на Близькому Сході залишається нестабільною і небо над деякими країнами регіону все ще закрите. Через повітряні атаки багато авіакомпаній змінюють маршрути або скасовують рейси.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Fightradar24.

ОАЕ

В Об'єднаних Арабських Еміратах частково закритий повітряний простір. В країні діють такі звані зони надзвичайного контролю безпеки повітряного руху (ESCAT). За розпорядженя місцевих органів влади деякі аеропорти можуть здійснювати обмежені польоти.

Оман

Повітряний простір Оману залишається відкритим. Авіакомпанії почали використовувати Маскат як базу для евакуаційних рейсів, а чеська авіакомпанія Smartwings за останні два дні здійснила низку рейсів. British Airways і Lufthansa будуть виконувати спеціальні рейси, щоб доправити громадян Великої Британії та Німеччини додому через Маскат.

Ізраїль

Повітряний простір Ізраїлю залишається закритим, за винятком військових рейсів та цивільних операторів, які отримали попередній дозвіл.

Проте в ніч четвер Тель-Авівський аеропорт Бен-Гуріон відновить обмежену частину польотів. Він працюватиме цілодобово, а рейси будуть відновлювати поступово. Зокрема, в перший день літак зможе прийняти не більше 200 пасажирів.

Карта повітряного простору Близького Сходу. Фото: Flightradar24

Інші регіони Близького Сходу

Йорданія скасувала закриття повітряного простору.

У Саудівській Аравії повітряний простір закритий над районом, який межує з Іраком і Перською затокою. Небо над Іраном та Іраком буде закрите щонайменше до 7 березня.

Раніше ми розповідали, що авіакомпанія Emirates частково відновила авіаперевезення.

Авіакомпанії ОАЕ Etihad Airways, flydubai та Air Arabia також повідомили пасажирам про часткове відновлення польотів після повного закриття повітряного простору над країною.

Також ми писали, що Emirates відмовила росіянам в посадці на рейс з Мале до Дубая (ОАЕ) через їх громадянство. Росіян навіть не хотіли садити в літак за умови, якщо в салоні з'являться вільні місця.

Окрім того, їх навіть не впустили всередину терміналу, адже вони заважали проходу інших пасажирів.

