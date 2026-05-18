Головна Транспорт Wizz Air оголосила швидкий розпродаж авіа: квитки до 22 євро

Дата публікації: 18 травня 2026 14:37
Святковий одноденний розпродаж Wizz Air: доступні напрямки та ціни
Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Угорський лоукостер Wizz Air святкує свій 22-й день народження. На тлі такої події компанія влаштувала грандіозний розпродаж. запустив нову акцію для пасажирів. Перевізник майже "подарував" один мільйон квитків — їх можна придбати за ціною до 22 євро.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Святковий розпродаж Wizz Air

Скористатися також чудовою можливістю пасажири можуть лише до кінця доби 18 травня. Акція поширюється на рейси у період з 19 травня до 31 жовтня 2026 року.

Доступні акційні рейси до України аеропортів із цінами в один бік:

  • Сучава (Румунія) — Болонья (Італія): від 13 євро;
  • Братислава (Словаччина) — Аліканте (Іспанія): від 15 євро;
  • Варшава (Польща) — Мілан (Італія): від 16 євро;
  • Кишинів (Молдова) — Мілан: від 16 євро;
  • Варшава (WMI) — Берген (Норвегія): від 21 євро;
  • Краків (Польща) — Тирана (Албанія): від 21 євро;
  • Будапешт (Угорщина) — Афіни: від 22 євро.

Мандрівникам Wizz Air варто врахувати, що у вартість акційного квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза), які мають вміщатися під переднім сидінням.

Їх розмірне мають перевищувати 40 x 30 x 20 см, а вага — 10 кілограмів. У вартість квитків також не входить адміністративний збір.

Раніше Новини.LIVE розповідали про політику Wizz Air щодо квитків. На відміну від Ryanair, пасажирам угорського лоукостера варто мати при собі роздруковані квитки. Така вимога зумовлена технічними умовами в деяких аеропортах світу.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air додав послугу Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
