Праздничная однодневная распродажа Wizz Air: доступные направления и цены

Венгерский лоукостер Wizz Air празднует свой 22-й день рождения. На фоне такого события компания устроила грандиозную распродажу. запустил новую акцию для пассажиров. Перевозчик почти "подарил" один миллион билетов — их можно приобрести по цене до 22 евро.

Праздничная распродажа Wizz Air

Воспользоваться также замечательной возможностью пассажиры могут только до конца суток 18 мая. Акция распространяется на рейсы в период с 19 мая по 31 октября 2026 года.

Доступны акционные рейсы в Украину аэропортов с ценами в одну сторону:

Сучава (Румыния) — Болонья (Италия): от 13 евро;

Братислава (Словакия) — Аликанте (Испания): от 15 евро;

Варшава (Польша) — Милан (Италия): от 16 евро;

Кишинев (Молдова) — Милан: от 16 евро;

Варшава (WMI) — Берген (Норвегия): от 21 евро;

Краков (Польша) — Тирана (Албания): от 21 евро;

Будапешт (Венгрия) — Афины: от 22 евро.

Путешественникам Wizz Air следует учесть, что в стоимость акционного билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан), которые должны помещаться под передним сиденьем.

Их размерное должны превышать 40 x 30 x 20 см, а вес — 10 килограммов. В стоимость билетов также не входит административный сбор.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о политике Wizz Air относительно билетов. В отличие от Ryanair, пассажирам венгерского лоукостера стоит иметь при себе распечатанные билеты. Такое требование обусловлено техническими условиями в некоторых аэропортах мира.

Также Новини.LIVE писали, что Wizz Air добавил услугу Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.