Wizz Air оновив літній розклад — компанія додала рейс до відомого курорту

Популярний угорський лоукостер Wizz Air анонсував нові напрямки з Польщі. Компанія додала рейси до популярного курорту з аеропорту імені Фредерика Шопена у Варшаві, який вже своєрідним хабом для українців. Нові напрямки розширять розклад польотів вже цього літа.

Нові рейси Wizz Air

Авіакомпанія оголосила про запуск нового прямого сполучення з аеропорту імені Фредерика Шопена у Варшаві до міста Задар, що розташоване на північному узбережжі Хорватії. Тут можна розкішно відпочити на пляжах Адріатичного моря.

Новий рейс стартує із 9 червня 2026 року. Відпочивальники зможуть літати чотири рази на тиждень — по вівторках, четвергах, суботах та неділях. Новий маршрут буде обслуговуватися літаками Airbus A321Neo, які є найсучаснішими в авіаційній інженерії. Вони споживають менше палива та комфортні для пасажирів.

Квитки вже доступні на сайті та у додатку перевізника. Ціни стартують від 159 злотих (38 євро) за переліт в один бік.

Що можна подивитись в Задарі

Задар – одне з найвизначніших прибережних міст Хорватії, що поєднує в собі історичну спадщину, культуру та середземноморський шарм.

Місто відоме своєю атмосферною старою частиною, римськими та венеціанськими пам'ятками, а також жвавою набережною, де розташовані знамениті інсталяції "Морський орган" та "Привітання сонцю".

Тут мандрівники можуть відкрити для себе такі визначні пам'ятки, як церква Святого Доната, Римський форум і собор Святої Анастасії, насолодитись місцевою далматинською кухнею, свіжими морепродуктами та жвавими ресторанами і кафе.

Раніше ми повідомляли, що Wizz Air додав 6 нових рейсів із найближчих до України аеропортів. Перевізник анонсував рейси з аеропорту Ясси, який знаходиться в 330 км від Одеси, а також з Кишинева. Туристи з травня зможуть за вигідним цінами полетіти до туристичних міст Італії — Мілану та Пізи.

Також ми писали, хто реально контролює Wizz Air. У авіакомпанії немає одного конкретного приватного власника, якоїсь сім’ї чи однієї особи, яка володіє Wizz Air цілком або контролює її самостійно. Найвпливовішими є групи інвесторів Indigo Partners, решта — різні фонди та управлінці капіталом, які тримають пакети від кількох до кількох десятків відсотків.