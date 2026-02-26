Wizz Air ззменил летнее расписание — компания добавила рейс в Хорватию

Wizz Air запустил новый рейс из крупнейшего аэропорта Польши
Популярный венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал новые направления из Польши. Компания добавила рейс в Хорватию из аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве, который уже своеобразным хабом для украинцев. Новые направления расширят расписание полетов уже этим летом.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Wizz Air.
Новые рейсы Wizz Air
Авиакомпания объявила о запуске нового прямого сообщения из аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве в город Задар, расположенный на северном побережье Хорватии. Здесь можно роскошно отдохнуть на пляжах Адриатического моря.
Новый рейс стартует с 9 июня 2026 года. Отдыхающие смогут летать четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Новый маршрут будет обслуживаться самолетами Airbus A321Neo, которые являются самыми современными в авиационной инженерии. Они потребляют меньше топлива и комфортные для пассажиров.
Билеты уже доступны на сайте и в приложении перевозчика. Цены стартуют от 159 злотых (38 евро) за перелет в одну сторону.
Что можно посмотреть в Задаре
Задар — один из самых выдающихся прибрежных городов Хорватии, сочетающий в себе историческое наследие, культуру и средиземноморский шарм.
Город известен своей атмосферной старой частью, римскими и венецианскими памятниками, а также оживленной набережной, где расположены знаменитые инсталляции "Морской орган" и "Приветствие солнцу".
Здесь путешественники могут открыть для себя такие достопримечательности, как церковь Святого Доната, Римский форум и собор Святой Анастасии, насладиться местной далматинской кухней, свежими морепродуктами и оживленными ресторанами и кафе.
Ранее мы сообщали, что Wizz Air добавил 6 новых рейсов из ближайших к Украине аэропортов. Перевозчик анонсировал рейсы из аэропорта Яссы, который находится в 330 км от Одессы, а также из Кишинева. Туристы с мая смогут по выгодным ценам полететь в туристические города Италии — Милан и Пизу.
Также мы писали, кто реально контролирует Wizz Air. У авиакомпании нет одного конкретного частного владельца, какой-то семьи или одного человека, который владеет Wizz Air целиком или контролирует ее самостоятельно. Самыми влиятельными являются группы инвесторов Indigo Partners, остальные — различные фонды и управленцы капиталом, которые держат пакеты от нескольких до нескольких десятков процентов.
Читайте Новини.LIVE!