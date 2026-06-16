Літній розпродаж Wizz Air: акційні напрямки та ціни на квитки

Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Угорський лоукостер Wizz Air побалував пасажирів новими знижками. Компанія запустила нову літню акцію, яка дозволить суттєво зекономити за умови раннього бронювання. Туристи можуть заздалегідь спланувати відпустку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Новий розпродаж Wizz Air

Пасажири можуть скористатися також чудовою можливістю аж до кінця літа — 31 серпня 2026 року. Проте варто врахувати, що квитки на найпопулярніші напрямки розкуповують у перші дні та тижні дії розпродажу.

Акція поширюється на рейси у період з 17 червня до 30 жовтня 2026 року. Пропозиція діє лише на квитки в один бік.

Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):

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Варшава (WAW) – Болонья від 21 євро;

Краків – Венеція від 14 євро;

Бухарест (BBU) – Неаполь від 26 євро;

Сучава – Рим від 26 євро;

Кишинів – Мілан від 16 євро;

Братислава – Палермо від 15 євро;

Будапешт – Рим від 25 євро.

Мандрівникам варто врахувати, що у акційну вартість квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза) розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів.

Ручна поклажа має вміщатися під переднім сидінням в літаку. У ціну посадкових талонів також не входить адміністративний збір.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Wizz Air облаштує літаки Starlink. Компанія стане єдиним лоукостером в Європі, в літаках якого буде доступний швидкісний інтернет. На частині рейсів пасажири зможуть дивитися кіно та спілкуватися з рідними онлайн вже у 2027 році.

Також Новини.LIVE писали, що пасажирам Wizz Air варто прибувати в аеропорт щонайменше за 3 години до відправлення рейсу. Річ у тім, що впровадження система EES в Європі спричиняла затримки та черги. Пасажири, які не є громадянами європейських країн, вимушені проходити процедуру зняття відбитків пальців та фотографування.