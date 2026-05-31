Систему в’їзду-виїзду EES: у Wizz Air розповіли, як не пропустити свій рейс

Керівниця авіакомпанії Wizz Air Івонн Мойніхан закликала туристів прибувати в аеропорти ЄС заздалегідь. Через нові прикордонні перевірки утворилися довгі черги. Річ у тім, що в деяких аеропортах Європи пасажири пропускали свої рейси через зміну правил.

Черги в аеропортах через систему в’їзду-виїзду EES

Нова система в’їзду-виїзду (EES) в Європейський Союз замінює проставлення штампів у паспортах. Пасажири, які не є громадянами європейських країн вимушені проходити процедуру зняття відбитків пальців та фотографування.

Керівниця авіакомпанії Wizz Air Івонн Мойніхан розповіла, що нові прикордонні перевірки мали неоднозначний вплив у різних куточках Європи. Зокрема, в багатьох містах Іспанії, Португалії та Франції утворилися величезні черги в аеропортах.

Очільниця лоукостера зазначила, що хоча зазвичай рекомендується прибувати за дві години до запланованого часу, Wizz Air в даний період часу радить пасажирам з’являтися в аеропорту за три години до вильоту.

Опитування представників 45 аеропортів у 20 країнах-членах ЄС, проведене на початку цього тижня Міжнародною радою аеропортів Європи, свідчить про те, що система EES спричиняла затримки тривалістю до трьох з половиною годин. На захист EES Єврокомісія заявила, що нові прикордонні перевірки не є єдиною причиною величезних черг.

