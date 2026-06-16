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Главная Транспорт Wizz Air объявил о летней распродаже: билеты по цене от 14 евро

Wizz Air объявил о летней распродаже: билеты по цене от 14 евро

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 12:37
Летняя распродажа Wizz Air: акционные направления и цены на билеты
Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Венгерский лоукостер Wizz Air порадовал пассажиров новыми скидками. Компания запустила новую летнюю акцию, которая позволит существенно сэкономить при раннем бронировании. Туристы могут заранее спланировать отпуск.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Новая распродажа Wizz Air

Пассажиры могут воспользоваться этой прекрасной возможностью вплоть до конца лета — 31 августа 2026 года. Однако стоит учесть, что билеты на самые популярные направления раскупают в первые дни и недели действия распродажи.

Акция распространяется на рейсы в период с 17 июня по 30 октября 2026 года. Предложение действует только на билеты в одну сторону.

Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов (цена в одну сторону):

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  • Варшава (WAW) – Болонья от 21 евро;
  • Краков – Венеция от 14 евро;
  • Бухарест (BBU) – Неаполь от 26 евро;
  • Сучава – Рим от 26 евро;
  • Кишинев – Милан от 16 евро;
  • Братислава – Палермо от 15 евро;
  • Будапешт – Рим от 25 евро.

Путешественникам стоит учесть, что в акционную стоимость билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан) размерами до 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов.

Ручная кладь должна помещаться под передним сиденьем в самолете. В стоимость посадочных талонов также не входит административный сбор.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Wizz Air оборудует самолеты Starlink. Компания станет единственным лоукостером в Европе, в самолетах которого будет доступен высокоскоростной интернет. На части рейсов пассажиры смогут смотреть кино и общаться с родными онлайн уже в 2027 году.

Также Новини.LIVE писали, что пассажирам Wizz Air стоит прибывать в аэропорт как минимум за 3 часа до отправления рейса. Дело в том, что внедрение системы EES в Европе вызывало задержки и очереди. Пассажиры, не являющиеся гражданами европейских стран, вынуждены проходить процедуру снятия отпечатков пальцев и фотографирования.

авиарейсы Wizz Air самолеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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