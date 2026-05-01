Головна Транспорт В'їзд до Польщі: 5 фраз для спілкування з прикордонниками

Дата публікації: 1 травня 2026 16:23
Перетин кордону з Польщею у травні 2026 року: 5 корисних фраз польською
Перетин українського кордону. Фото: ДПСУ

Вже не за горами омріяна літня відпустка і не зайвим буде почати готуватись зараз. Більшість українців літає на відпочинок з аеропортів Польщі. Варто ознайомитись із фразами, які допоможуть вам у спілкуванні із польськими прикордонниками.

Сайт Новини.LIVE зібрав п’ять найнеобхідніших висловів, які допоможуть при перетині кордону з Польщею.

5 фраз польською мовою для спілкування з прикордонниками

Добрий день, це мій паспорт. / Dzień dobry, oto mój paszport. (Джєнь добри, ото муй пашпорт).

Чи потрібні додаткові документи? / Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty? (Чи потршебне сон додаткове докУменти?)

Я громадянин України. / Jestem obywatelem Ukrainy. (Єстем обивателєм України).

Читайте також:

Я в’їжджаю до Польщі на ... днів.  /  Wjeżdżam do Polski na ... dni. (В’єжджам до Польскі на ... дні)

або Przyjechałem / Przyjechałam do Polski na ... dni.
(Пшихєхавем / Пшихєхалам до Польскі на ... дні.)

Це мої особисті речі. / To są moje rzeczy osobiste. (То сон моє жечи особісте).

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує проїзд у громадському транспорті польської Варшави. Тарифи на проїзд у метро залежать від типу квитка. Для пенсіонерів, студентів та інших категорій громадян діють знижки.

Також Новини.LIVE писали, чи мають право прикордонники забирати та перевіряти ваш телефон. Під час поверхневого огляду речей ви можете надати свій смартфон перевіряючим добровільно, адже в законодавстві не передбачено обов'язку передавати телефон в руки працівнику ДПСУ для огляду ним пристрою.

Польща прикордонники виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
