Пересечение границы с Польшей в мае 2026 года: 5 полезных фраз на польском языке

Пересечение украинской границы. Фото: ГПСУ

Уже не за горами желанный летний отпуск и не лишним будет начать готовиться сейчас. Большинство украинцев летает на отдых из аэропортов Польши. Стоит ознакомиться с фразами, которые помогут вам в общении с польскими пограничниками.

пять самых необходимых выражений, которые помогут при пересечении границы с Польшей.

5 фраз на польском языке для общения с пограничниками

Добрый день, это мой паспорт / Dzień dobry, oto mój paszport. (Дзень добрый, ото муй пашпорт).

Нужны ли дополнительные документы? (Чи потршебне сон дополнительное докУменты?)

Я гражданин Украины. / Jestem obywatelem Ukrainy. (являюсь обывателем Украины).

Я въезжаю в Польшу на ... дней. / Wjeżdżam do Polski na ... dni. (Вьежджам до Польски на ... дни)

или Przyjechałem / Przyjechałam do Polski na ... dni.

(Пшиехавем / Пшиехалам до Польски на ... дни.)

Это мои личные вещи. / To są moje rzeczy osobiste. (То сон мое жечи особисте).

