Процедура прикордонного контролю — коли можуть перевірити телефон

Плануючи виїзд за кордон, українцям варто ознайомитимя правила перетину кордону з готівкою. Далеко не всі громадяни знають про те, чи мають прикордонники право перевіряти та забирати телефони громадян.

Новини.LIVE розповідає, чи можуть в українців при перетині кордону забрати для перевірки смарфони.

Перевірка телефону при виїзді за кордон

Відповідно до статті 21 закону України "Про Державну прикордонну службу України", поверхнева перевірка здійснюється щодо осіб, речей, товарів (вантажів) і транспортних засобів, які перебувають у контрольованому прикордонному районі, в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України або контрольному пункті в’їзду-виїзду, у визначених законом випадках.

Поверхнева перевірка полягає у здійсненні візуального огляду особи, у тому числі проведенні по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, а також візуального огляду речей особи для перевірки наявності речей, обіг яких заборонено чи обмежено або які становлять загрозу життю і здоров’ю такої особи або інших осіб.

Поверхнева перевірка здійснюється військовослужбовцями та працівниками Державної прикордонної служби України однієї статі з особою, стосовно якої проводиться така поверхнева перевірка.

Під час поверхневої перевірки військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право вимагати відкрити сумку, рюкзак, портфель, мішок чи інші засоби переміщення речей, капот, кришку багажника та/або двері салону транспортного засобу, показати вміст кишень одягу особи, стосовно якої проводиться перевірка, а особа зобов’язана показати, відповідно, вміст особистих речей, кишень, надати доступ до конструктивних елементів транспортного засобу, забезпечити відкриття капоту, кришки багажника та/або дверей транспортного засобу, причепу, вантажу (контейнера).

У разі виявлення в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів правопорушення військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України повинні забезпечити їх схоронність та негайно повідомити (усно або письмово) про це свого начальника (керівника).

Хоча наразі питання перевірки телефонів прикордонниками під час воєнного стану прямо не врегульовано законодавством України, відповідно до закону під час поверхневого огляду речей ви можете надати свій смарфон перевіряючим добровільно.

Обов'язку передавати телефон в руки працівнику ДПСУ та безпідставний огляд ним пристрою не передбачені.

Проте відповідно до законодавства, якщо під час поверхневої перевірки прикордонники виявлять склад кримінального або адміністративного правопорушення — вас може бути затримано, а телефон вилучено як доказ.

