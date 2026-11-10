Транспорт у Будапешті: як туристам заощадити на поїздках містом

Вокзал в Будапешті. Фото: Новини.LIVE

Будапешт — одна з найкрасивіших столиць Європі. Тут можна побачити розкішний парламент, старовинний Рибальський бастіон, величні мости та відвідати знамениті термальні купальні. Проте щоб насолодитися та поїздити містом, не обов'язково багато витрачати.

Досвідчена мандрівниця розповіла olk_li_est в Instagram розповіла, як заощадити на транспорті в Будапешті, передають Новини.LIVE.

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Як не переплачувати за поїздки по Будапешту туристу

Найзручніше користуватися додатком Budapest Go. Цей єдиний квиток діє в метро, трамваях та автобусах.

Найвигідніше придбати квиток на 24 години. Це дозволить заощадити не тільки на таксі, а й на екскурсійних автобусах. Міські автобуси довезуть вас до визначних пам’яток.

Вартість добового проїзного складає 2750 HUF (приблизно 7 євро). Він діє рівно 24 години з обраного часу, а не до кінця календарного дня.

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Варто пам'ятати, що мобільний квиток прив’язаний до документа (ID, паспорта), вказаного під час купівлі. Без документа квиток придбати не можна, а тому завжди варто носити із собою паспорт.

Звичайний разовий квиток коштує 500 HUF (~ 1,2–1,3 €). Дійсний для однієї безперервної поїздки в одному транспортному засобі без пересадок (виняток — пересадка з лінії на лінію всередині метро). Такий квиток потрібно активувати при вході в транспорт — біля дверей для цього є QR-код.

З трамваїв пасажирам відкриваються дуже мальовничі маршрути, а метро доправить вас до живого музею — на лінію М1, найстаріше метро в Європі.

Окремий квиток на "Аеропорт-Експрес" теж можна придбати в додатку — поїздка між аеропортом і центром займає приблизно 40 хвилин.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Німеччині можуть змінити розклад поїздів Deutsche Bahn. Серед пропозицій експертів — скоротити кількість міжміських рейсів між Берліном і Гамбургом з двох до одного на годину, щоб зменшити затримки. Причиною проблем називають зношену інфраструктуру та перевантажені колії.

Також Новини.LIVE писали, що як знайти загублену у автобусі FlixBus валізу. Зокрема, мандрівник має заповнити спеціальну онлайн-форму. Щоб підвищити шанси знайти свої речі краще повідомляти про втрату одразу після поїздки.