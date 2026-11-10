Транспорт в Будапеште: как туристам сэкономить на поездках по городу

Вокзал в Будапеште. Фото: Новини.LIVE

Будапешт — одна из самых красивых столиц Европы. Здесь можно увидеть роскошный парламент, старинный Рыбацкий бастион, величественные мосты и посетить знаменитые термальные купальни. Однако чтобы насладиться городом и покататься по нему, не обязательно тратить много денег.

Опытная путешественница olk_li_est в Instagram рассказала, как сэкономить на транспорте в Будапеште, передают Новини.LIVE.

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Как туристу не переплачивать за поездки по Будапешту

Удобнее всего пользоваться приложением Budapest Go. Этот единый билет действует в метро, трамваях и автобусах.

Выгоднее всего приобрести билет на 24 часа. Это позволит сэкономить не только на такси, но и на экскурсионных автобусах. Городские автобусы доставят вас к достопримечательностям.

Стоимость суточного проездного составляет 2750 HUF (примерно 7 евро). Он действует ровно 24 часа с момента покупки, а не до конца календарного дня.

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Стоит помнить, что мобильный билет привязан к документу (удостоверению личности, паспорту), указанному при покупке. Без документа билет приобрести невозможно, поэтому всегда стоит носить с собой паспорт.

Обычный разовый билет стоит 500 HUF (~ 1,2–1,3 €). Действителен для одной непрерывной поездки в одном транспортном средстве без пересадок (исключение — пересадка с линии на линию внутри метро). Такой билет нужно активировать при входе в транспорт — у дверей для этого есть QR-код.

Из трамваев пассажирам открываются очень живописные маршруты, а метро доставит вас в живой музей — на линию М1, старейшее метро в Европе.

Отдельный билет на "Аэропорт-Экспресс" тоже можно приобрести в приложении — поездка между аэропортом и центром занимает примерно 40 минут.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Германии могут изменить расписание поездов Deutsche Bahn. Среди предложений экспертов — сократить количество междугородних рейсов между Берлином и Гамбургом с двух до одного в час, чтобы уменьшить задержки. Причиной проблем называют изношенную инфраструктуру и перегруженные пути.

Также Новини.LIVE писали о том, как найти чемодан, потерянный в автобусе FlixBus. В частности, путешественнику необходимо заполнить специальную онлайн-форму. Чтобы повысить шансы найти свои вещи, лучше сообщать о потере сразу после поездки.