Укрзализныця и Ощадбанк запускают ипотеку для железнодорожников: какую часть покрывает перевозчик

Государственный банк Ощадбанк совместно с Укрзализныцей заключили соглашение. Перевозчик возьмет на себя часть обязательств по погашению ипотеки для работников. Воспользоваться ею смогут железнодорожники-переселенцы.

Укрзализныця и Ощадбанк запускают ипотеку для железнодорожников

По условиям подписанного соглашения, Укрзализныця компенсирует значительную часть расходов, чтобы снизить финансовую нагрузку на работника.

В частности, компания будет вносить 20% первого взноса после покупки жилья до 2 млн грн, а также покрывать 30% ежемесячного платежа в течение первых 3 лет.

"Это реальная поддержка тысяч людей, которые работают в сложных условиях. Когда работодатель инвестирует в жилье сотрудника, это лучший показатель доверия и стабильности", — говорится в сообщении.

В Ощадбанке добавили, что вскоре Укрзализныця сможет профинансировать часть взноса за жилье еще до подписания соглашения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как Укрзализныця контролирует, чтобы после эвакуации среди поля на свои места вернулись все пассажиры. Поездная бригада перечисляет всех пассажиров согласно документа о заселенности поезда и передает начальнику поезда. Тот в свою очередь дает команду машинисту отправляться дальше, если нет ограничений со стороны поездного диспетчера.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця в разгар весны добавила поезда. Перевозчик также продолжил популярный рейс из Киева в Яремче и организовал удобный трансфер в Татаров и Ворохту. Поезда курсируют в определенные даты.