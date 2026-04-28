Метро Києва: яка станція є оглядовим майданчиком

Одна зі станцій метро в Києві.

Станція "Дніпро" — одна з найперших, яку відкрили у київському метрополітені в складі першої черги 1960 року. Вона вважається першою естакадною станцією у Радянському Союзі.

Про це розповів "ТиКиїв".

Чим унікальна станція метро "Дніпро" в Києві

Станція метро "Дніпро" є однієї з найунікальніших у Києві. Вона розташована між станціями "Арсенальна" та "Гідропарк" на естакаді мостового переходу через річку Дніпро.

З її бічних платформ відкриваються неймовірні краєвиди на річку та набережну, якими пасажири можуть насолоджуватися просто із вагону метро.

Станція була спроєктована так, щоб символізувати ворота до лівобережжя міста — поруч одразу починається міст метро.

У проєкті станції були також передбачені бетонні естакади, на яких планувалося збудувати ще одну гілку метро, проте ці плани так і залишились без реалізації.

