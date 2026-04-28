Головна Транспорт Ворота на лівобережжя: де в метро Києва заховано оглядовий майданчик

Ворота на лівобережжя: де в метро Києва заховано оглядовий майданчик

Дата публікації: 28 квітня 2026 07:32
Метро Києва: яка станція є оглядовим майданчиком
Одна зі станцій метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Станція "Дніпро" — одна з найперших, яку відкрили у київському метрополітені в складі першої черги 1960 року. Вона вважається першою естакадною станцією у Радянському Союзі.

Про це розповів "ТиКиїв", передає Новини.LIVE.

Чим унікальна станція метро "Дніпро" в Києві

Станція метро "Дніпро" є однієї з найунікальніших у Києві. Вона розташована між станціями "Арсенальна" та "Гідропарк" на естакаді мостового переходу через річку Дніпро.

З її бічних платформ відкриваються неймовірні краєвиди на річку та набережну, якими пасажири можуть насолоджуватися просто із вагону метро.

Станція була спроєктована так, щоб символізувати ворота до лівобережжя міста — поруч одразу починається міст метро.

У проєкті станції були також передбачені бетонні естакади, на яких планувалося збудувати ще одну гілку метро, проте ці плани так і залишились без реалізації.

Унікальна історія наймальовничішої станції метро в Києві 😍 Які плани були під час будівництва цієї станції та чому їх не реалізували? Дивіться у нашому сюжеті 😇 #kyiv #ТиКиїв #дніпро #станціяметро #історіястанційметро

Раніше Новини.LIVE розповідали, що КМДА хоче підняти тариф на проїзд у Київському метрополітені. Департамент транспортної інфраструктури підрахував, що одна поїздка у 2026 році має коштувати 64,53 гривні. Тобто ціна однієї поїздки може збільшитися у 8 разів.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
