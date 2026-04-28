Метро Киева: какая станция является смотровой площадкой

Одна из станций метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Станция "Днепр" — одна из самых первых, которую открыли в киевском метрополитене в составе первой очереди 1960 года. Она считается первой эстакадной станцией в Советском Союзе.

Чем уникальна станция метро "Днепр" в Киеве

Станция метро "Днепр" является одной из самых уникальных в Киеве. Она расположена между станциями "Арсенальная" и "Гидропарк" на эстакаде мостового перехода через реку Днепр.

С ее боковых платформ открываются невероятные виды на реку и набережную, которыми пассажиры могут наслаждаться прямо из вагона метро.

Станция была спроектирована так, чтобы символизировать ворота в левобережье города — рядом сразу начинается мост метро.

В проекте станции были также предусмотрены бетонные эстакады, на которых планировалось построить еще одну ветку метро, однако эти планы так и остались без реализации.

