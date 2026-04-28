Метро Киева: какая станция является смотровой площадкой

Ворота на левобережье: где в метро Киева спрятана смотровая площадка
Станция "Днепр" — одна из самых первых, которую открыли в киевском метрополитене в составе первой очереди 1960 года. Она считается первой эстакадной станцией в Советском Союзе.
Чем уникальна станция метро "Днепр" в Киеве
Станция метро "Днепр" является одной из самых уникальных в Киеве. Она расположена между станциями "Арсенальная" и "Гидропарк" на эстакаде мостового перехода через реку Днепр.
С ее боковых платформ открываются невероятные виды на реку и набережную, которыми пассажиры могут наслаждаться прямо из вагона метро.
Станция была спроектирована так, чтобы символизировать ворота в левобережье города — рядом сразу начинается мост метро.
В проекте станции были также предусмотрены бетонные эстакады, на которых планировалось построить еще одну ветку метро, однако эти планы так и остались без реализации.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что КГГА хочет поднять тариф на проезд в Киевском метрополитене. Департамент транспортной инфраструктуры подсчитал, что одна поездка в 2026 году должна стоить 64,53 гривны. То есть цена одной поездки может увеличиться в 8 раз.
Также Новини.LIVE писали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам, они запечатлеваются в памяти. Одна из этих станций была признана иностранными авторитетными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.