Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниці/Facebook

З березня Укрзалізниця підняла вартість комплектів постільної білизни у вагонах усіх типів. Проте частина мандрівників не задоволена якістю сервісу перевізника. Зокрема, одна з пасажирок поскаржилася на те, що їй довелося сушити простирадла у вагоні.

В УЗ у соцмережі Threads пояснили, чому пасажирам надають постільні комплекти неналежної якості, передає Новини.LIVE.

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Пасажирці УЗ дісталась мокра постіль

Пасажирка розповіла, що їхала у потязі 014Л Мукачево — Київ і їй видали абсолютно мокру постіль. Вона додала кадри, на яких показала, що вимушена була сушила свій комплект буквально серед полиць.

"Поїздка з мокрою постільною білизною, яка не просто волога, а мокра — це вже рівень сервісу. Кінець листопада, на вулиці холодно, а ти лягаєш спати в потяг і отримуєш постіль, яку, схоже, щойно випрали й не встигли висушити", — поділилась дівчина.

Мокра постіль у вагоні УЗ. Фото: скриншот

В Укрзалізниці пояснили, що через наслідки бойових дій може виникати брак з білизною. Там запевнили, що в шукають нині рішення цією проблеми.

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Перевізник порекомендував пасажирам, яким видали брудну чи мокру постільну білизну звертатися до провідника. Він має замінити комплект неналежної якості.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що робити пасажирам Укрзалізниці, якщо виникла проблема під час поїздки. Одна мандрівниця через несправний замок застрягла в туалеті вагона на 30 хвилин. У перевізника порадили звертатися до контакт-центру за номером 0-800-503-111 або писати на електронну пошту.

Також ми писали, чи зможуть українці безкоштовно подорожувати потягами цієї зими. У Міністерстві пояснили, що відновлювати ініціативу поки не планують, адже головним пріоритетом залишається безпека пасажирів. Водночас вартість квитків можуть переглянути для Інтерсіті першого класу, міжнародних і приміських поїздів.