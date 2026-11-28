Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныци/Facebook

С марта Укрзализныця повысила стоимость комплектов постельного белья в вагонах всех типов. Однако часть пассажиров недовольна качеством обслуживания перевозчика. В частности, одна из пассажирок пожаловалась на то, что ей пришлось сушить простыни в вагоне.

В Укрзализныце в соцсети Threads объяснили, почему пассажирам предоставляют постельные комплекты ненадлежащего качества, передает Новини.LIVE.

Реклама

Пассажирке УЗ досталась мокрая постель

Пассажирка рассказала, что ехала в поезде 014Л Мукачево — Киев, и ей выдали совершенно мокрую постель. Она добавила снимки, на которых показала, что была вынуждена сушить свой комплект буквально среди полок.

"Поездка с мокрым постельным бельем, которое не просто влажное, а мокрое — это уже уровень сервиса. Конец ноября, на улице холодно, а ты ложишься спать в поезде и получаешь постельное белье, которое, похоже, только что постирали и не успели высушить", — поделилась девушка.

Мокрая постель в вагоне УЗ. Фото: скриншот

В Укрзализныце объяснили, что из-за последствий боевых действий может возникать нехватка постельного белья. Там заверили, что сейчас ищут решение этой проблемы.

Читайте также:

Перевозчик порекомендовал пассажирам, которым выдали грязное или мокрое постельное белье, обращаться к проводнику. Он должен заменить комплект ненадлежащего качества.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать пассажирам Укрзализныци, если во время поездки возникла проблема. Одна пассажирка из-за неисправного замка застряла в туалете вагона на 30 минут. У перевозчика посоветовали обращаться в контакт-центр по номеру 0-800-503-111 или писать на электронную почту.

Также мы писали, смогут ли украинцы бесплатно путешествовать на поездах этой зимой. В министерстве пояснили, что возобновлять инициативу пока не планируют, ведь главным приоритетом остается безопасность пассажиров. В то же время стоимость билетов могут пересмотреть для Интерсити первого класса, международных и пригородных поездов.