Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Українці не можуть придбати пальне через застосунки — в чому причини

Українці не можуть придбати пальне через застосунки — в чому причини

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 17:27
В Україні ажіотаж через ціни на пальне — його неможливо придбати онлайн
Ажіотаж з бензином в Україні. Фото: УНІАН, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Вранці, 3 березня, поглянувши на стели АЗС українці були розчаровані — вартість бензину за ніч зросла 2-3 грн за літр. Через початок війни на Близькому Сході почався ажіотаж на заправках, що спричинило зростання цін на пальне та загальний дефіцит, купити його нині онлайн через застосунки нереально.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Українці масово скуповують пальне

Водії в Україні побоюються потенційного перекриття Ормузької протоки та подальшої ескалації у Перській затоці. Дефіцит палива неминуче вплинув на вартість бензину на українських АЗС — зранку ціна зросла на кілька гривень за літр.

Щоб встигнути "урвати" пальне по більш доступній ціні, українські водії почали масово скуповувати бензин у застосунках АЗС. Зараз придбати його онлайн неможливо. При відкритті додатку водії зустрічають повідомлення про те, що купівля пального наразі недоступна, чи стався збій.

None - фото 1
В Україні не можна онлайн придбати пальне. Фото: скриншот
None - фото 2
Ажіотаж з пальне в Україні. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Як розповів у прямому ефірі День.LIVE Віктор Гальчинський, Україна повністю залежить від імпортної нафти та нафтопродуктів, тому зміни на світовому ринку безпосередньо впливають на ціни в нашій країні.

За оцінками експертів, зростання цін на нафту відображає масштаб нинішнього збройного конфлікту у Перській затоці — найсерйознішого за останній час.

Попри військове загострення, протоку поки що не закрили, і рух транспорту відновився. Але експерт попереджає, що якщо конфлікт триватиме і ціни на нафту лише зростатимуть.

Раніше ми розповідали, що на тлі війни на Близькому Сході одна з найбільших у Європі судноплавних груп CMA CGM додала до тарифів надбавку. Французька судноплавна група CMA CGM впроваджує надбавку "за ризик" від двох до чотирьох тисяч доларів за один контейнер. Збір стягується з усіх вантажів, які йдуть або прибувають з Іраку, Бахрейну, Кувейту, Ємену, Катару, Оману, Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Йорданії, Джибуті, Судану, Еритреї та з Єгипту через порт Айн-Сохна.

Також писали, що міжнародний аеропорт Дубая та міжнародний аеропорт Аль-Мактум через війну зодня втрачають щохвилини втрачають близько 1 мільйона доларів. Зокрема, аналізуючи щоденний трафік DXB, то за один день простою аеропорт і термінал втрачають від 10 до 18 мільйонів доларів доходу.

Крім того, надбагаті люди платять до 350 тисяч доларів за те, щоб покинути Дубай на приватному літаку. Вони тікають до Саудівської Аравії, оскільк там ще не закритий повітряний простір.

ціни на паливо війна бензин Україна додаток
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації