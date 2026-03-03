В Україні ажіотаж через ціни на пальне — його неможливо придбати онлайн

Ажіотаж з бензином в Україні. Фото: УНІАН, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Вранці, 3 березня, поглянувши на стели АЗС українці були розчаровані — вартість бензину за ніч зросла 2-3 грн за літр. Через початок війни на Близькому Сході почався ажіотаж на заправках, що спричинило зростання цін на пальне та загальний дефіцит, купити його нині онлайн через застосунки нереально.

Українці масово скуповують пальне

Водії в Україні побоюються потенційного перекриття Ормузької протоки та подальшої ескалації у Перській затоці. Дефіцит палива неминуче вплинув на вартість бензину на українських АЗС — зранку ціна зросла на кілька гривень за літр.

Щоб встигнути "урвати" пальне по більш доступній ціні, українські водії почали масово скуповувати бензин у застосунках АЗС. Зараз придбати його онлайн неможливо. При відкритті додатку водії зустрічають повідомлення про те, що купівля пального наразі недоступна, чи стався збій.

В Україні не можна онлайн придбати пальне. Фото: скриншот

Ажіотаж з пальне в Україні. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Як розповів у прямому ефірі День.LIVE Віктор Гальчинський, Україна повністю залежить від імпортної нафти та нафтопродуктів, тому зміни на світовому ринку безпосередньо впливають на ціни в нашій країні.

За оцінками експертів, зростання цін на нафту відображає масштаб нинішнього збройного конфлікту у Перській затоці — найсерйознішого за останній час.

Попри військове загострення, протоку поки що не закрили, і рух транспорту відновився. Але експерт попереджає, що якщо конфлікт триватиме і ціни на нафту лише зростатимуть.

Раніше ми розповідали, що на тлі війни на Близькому Сході одна з найбільших у Європі судноплавних груп CMA CGM додала до тарифів надбавку. Французька судноплавна група CMA CGM впроваджує надбавку "за ризик" від двох до чотирьох тисяч доларів за один контейнер. Збір стягується з усіх вантажів, які йдуть або прибувають з Іраку, Бахрейну, Кувейту, Ємену, Катару, Оману, Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Йорданії, Джибуті, Судану, Еритреї та з Єгипту через порт Айн-Сохна.

Також писали, що міжнародний аеропорт Дубая та міжнародний аеропорт Аль-Мактум через війну зодня втрачають щохвилини втрачають близько 1 мільйона доларів. Зокрема, аналізуючи щоденний трафік DXB, то за один день простою аеропорт і термінал втрачають від 10 до 18 мільйонів доларів доходу.

Крім того, надбагаті люди платять до 350 тисяч доларів за те, щоб покинути Дубай на приватному літаку. Вони тікають до Саудівської Аравії, оскільк там ще не закритий повітряний простір.

