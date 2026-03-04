Видео
Главная Транспорт Водителей ждет волна перехода на газ и гибриды из-за подорожания бензина

Водителей ждет волна перехода на газ и гибриды из-за подорожания бензина

Дата публикации 4 марта 2026 13:49
Война на Ближнем Востоке — украинцев ждет бум электромобилей
В Украине увеличится спрос на электромобили. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Каждый месяц боевых действий в странах Ближнего Востока, где добывают нефть, автоматически уменьшает объемы добычи и разрушает торговые пути. Повышение стоимости бензина вызовет увеличение потребности в электромобилях.

Об этом заявил в эфире Ранок.LIVE председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Читайте также:

Сколько будет стоить топливо

По словам эксперта, на сегодня невозможно предсказать, будет ли стоить литр топлива 100 гривен или 150. Все зависит от продолжительности военной операции в Иране и от объемов потерь среди производителей и поставщиков.

Бизнес может окажется в ситуации без выхода, потому что других путей для логистики не останется. Коммерческий транспорт, который обеспечивает функционирование страны, будет вынужден покупать топливо по любой цене. А это, в свою очередь, станет сильным толчком к подорожанию товаров и услуг.

Украинцы пересядут на электрокары

Эксперт уверен, что эта ситуация спровоцирует новую волну перевода бензиновых двигателей на газовое оборудование в машинах. Также, по его словам, это спровоцирует еще больший спрос на гибридные электромобили.

"С одной стороны, это хорошо. Но для многих, особенно для коммерческих структур, это означает повышение стоимости транспортных затрат. А повышение любой статьи затрат, тем более существенное повышение, переносится на конечную цену товарных услуг, которые мы потом оплачиваем", — отметил Андрей Новак.

Что еще необходимо знать украинцам

Стоимость нефти и нефтепродуктов ежедневно растет вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, что приводит к панике участников рынка. Как результат, цены на топливо в Украине за несколько дней подскочили до 70-80 грн/л.

Эксперты убеждены, что ажиотажа избежать не удастся, а показатели на АЗС будут повышаться дальше.

По словам экспертов, в Украине нет дефицита топлива, так как АЗС успели накопить достаточные запасы. Но это не поможет избежать подорожания энергоресурсов, поскольку ажиотаж уже начался. На мировых рынках показатели очень быстро меняются, поэтому пройти период турбулентности с сохранением предыдущих цен не получится.

По состоянию на 4 марта нет оснований полагать, что в ближайшее время все нормализуется. За премиальный бензин А-100 водителям придется отдать от 78,99 до 80,99 грн/л, а дизель обойдется в 63,99-73,99 грн/л.

Ранее мы писали, что из-за ажиотажа на заправках и дефицита ресурса украинские водители массово пытаются купить топливо через мобильные приложения, однако онлайн-продажи временно стали недоступными.

Также мы писали, что на фоне войны на Ближнем Востоке одна из крупнейших в Европе французская судоходная группа CMA CGM ввела надбавку "за риск" — от двух до четырех тысяч долларов за один контейнер.

цены на топливо цены на газ электрокары цены гибрид
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
