Правила метро Києва 2026 — кого можуть не пропустити в підземку

Кияни оплачують вартість проїзду в столичному метрополітені. Фото: Київський метрополітен, УНІАН. Колаж: Колаж: Новини.LIVE

Однією з головних проблем в Києві є величезні затори, втім їх можна уникнути, скориставшись послугами метрополітену. Проте кожен пасажир повинен дотримуватись певних правил, інакше йому буде відмовлено у поїздці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Правила користування Київським метрополітеном.

Реклама

Читайте також:

Кого не впустять в столичне метро

Проїзд у метрополітені оплачується за допомогою:

банківських карток та платіжних пристроїв з технологією безконтактної оплати PayPass;

транспортної картки;

qr-квитка.

Пасажир, який не має передбачених законом пільг має придбати квиток чи поповнити транспортну картку в програмно-технічних комплексах самообслуговування (ПТКС), які розміщені у вестибюлях станцій оператором АСОП або в мобільному додатку Київ Цифровий.

Безкоштовний проїзд в столичному метрополітені передбачений для:

пасажирів з пільгами;

батьків із дитячими колясками;

дітей до 7 років (або через турнікети на руках у батьків);

людей з порушенням зору (включно з собаками-поводирями);

людей з інвалідністю, які користуються колісними кріслами, милицями чи тростинами.

З яким багажем не впустять у метро

Деякі речі заради безпеки інших пасажирів суворо заборонено перевозити у київському метро:

речі, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 200 сантиметрів; контейнери та клітки, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 120 сантиметрів; рулони діаметром понад 15 сантиметрів та довжиною понад 170 сантиметрів; довгомірні предмети (в тому числі дерева, рослина, садовий інвентар, риболовні снасті тощо) понад 220 сантиметрів; речі, в тому числі округлої форми, без засобів утримання, а також ті, що можуть забруднити або травмувати пасажирів, пошкодити або зіпсувати споруди, пристрої і обладнання метрополітену; пожежонебезпечні, вибухонебезпечні, отруйні, наркотичні та їдкі речовини, газові та кисневі балони тварин (крім собак-поводирів), птахів без спеціальних контейнерів чи кліток; багаж на візках (за винятком сумок-візків, валіз та сумок на колесах, габаритні розміри яких за сумою вимірів (довжина, ширина, висота) не перевищують 200 сантиметрів).

Раніше ми розповідали про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. Мало хто знає, що у вагонах є найменш продуваємі зони, обравши які, ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи.

В літній же час ви точно будете знати, які місця варто обирати для того, щоб врятуватуватись від спеки.

Також писали про одну з найгарніших станцій метрополітену в Європі — "Золоті ворота" в Києві. Завдяки своїм унікальним панно з історичними постатями та величезним бронзовим люстрам вона неодноразово потрапляла у рейтинг авторитетних видань світу — BootsnAll, The Daily Telegraph та The Guardian.