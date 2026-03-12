Правила метро Києва 2026 — кого можуть не пропустити в підземку

Вхід у метро під забороною — кого не пустять до підземки у березні
Однією з головних проблем в Києві є величезні затори, втім їх можна уникнути, скориставшись послугами метрополітену. Проте кожен пасажир повинен дотримуватись певних правил, інакше йому буде відмовлено у поїздці.
Кого не впустять в столичне метро
Проїзд у метрополітені оплачується за допомогою:
- банківських карток та платіжних пристроїв з технологією безконтактної оплати PayPass;
- транспортної картки;
- qr-квитка.
Пасажир, який не має передбачених законом пільг має придбати квиток чи поповнити транспортну картку в програмно-технічних комплексах самообслуговування (ПТКС), які розміщені у вестибюлях станцій оператором АСОП або в мобільному додатку Київ Цифровий.
Безкоштовний проїзд в столичному метрополітені передбачений для:
- пасажирів з пільгами;
- батьків із дитячими колясками;
- дітей до 7 років (або через турнікети на руках у батьків);
- людей з порушенням зору (включно з собаками-поводирями);
- людей з інвалідністю, які користуються колісними кріслами, милицями чи тростинами.
З яким багажем не впустять у метро
Деякі речі заради безпеки інших пасажирів суворо заборонено перевозити у київському метро:
- речі, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 200 сантиметрів;
- контейнери та клітки, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 120 сантиметрів;
- рулони діаметром понад 15 сантиметрів та довжиною понад 170 сантиметрів;
- довгомірні предмети (в тому числі дерева, рослина, садовий інвентар, риболовні снасті тощо) понад 220 сантиметрів;
- речі, в тому числі округлої форми, без засобів утримання, а також ті, що можуть забруднити або травмувати пасажирів, пошкодити або зіпсувати споруди, пристрої і обладнання метрополітену;
- пожежонебезпечні, вибухонебезпечні, отруйні, наркотичні та їдкі речовини, газові та кисневі балони
- тварин (крім собак-поводирів), птахів без спеціальних контейнерів чи кліток;
- багаж на візках (за винятком сумок-візків, валіз та сумок на колесах, габаритні розміри яких за сумою вимірів (довжина, ширина, висота) не перевищують 200 сантиметрів).
