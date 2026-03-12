Відео
Головна Транспорт Вхід у метро під забороною — кого не пустять до підземки у березні

Вхід у метро під забороною — кого не пустять до підземки у березні

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 07:32
Правила метро Києва 2026 — кого можуть не пропустити в підземку
Кияни оплачують вартість проїзду в столичному метрополітені. Фото: Київський метрополітен, УНІАН. Колаж: Колаж: Новини.LIVE

Однією з головних проблем в Києві є величезні затори, втім їх можна уникнути, скориставшись послугами метрополітену. Проте кожен пасажир повинен дотримуватись певних правил, інакше йому буде відмовлено у поїздці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Правила користування Київським метрополітеном.

Читайте також:

Кого не впустять в столичне метро

Проїзд у метрополітені оплачується за допомогою:

  • банківських карток та платіжних пристроїв з технологією безконтактної оплати PayPass;
  • транспортної картки;
  • qr-квитка.

Пасажир, який не має передбачених законом пільг має придбати квиток чи поповнити транспортну картку в програмно-технічних комплексах самообслуговування (ПТКС), які розміщені у вестибюлях станцій оператором АСОП або в мобільному додатку Київ Цифровий. 

Безкоштовний проїзд в столичному метрополітені передбачений для:

  • пасажирів з пільгами;
  • батьків із дитячими колясками;
  • дітей до 7 років (або через турнікети на руках у батьків);
  • людей з порушенням зору (включно з собаками-поводирями);
  • людей з інвалідністю, які користуються колісними кріслами, милицями чи тростинами.

З яким багажем не впустять у метро

Деякі речі заради безпеки інших пасажирів суворо заборонено перевозити у київському метро:

  1. речі, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 200 сантиметрів;
  2. контейнери та клітки, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 120 сантиметрів;
  3. рулони діаметром понад 15 сантиметрів та довжиною понад 170 сантиметрів;
  4. довгомірні предмети (в тому числі дерева, рослина, садовий інвентар, риболовні снасті тощо) понад 220 сантиметрів;
  5. речі, в тому числі округлої форми, без засобів утримання, а також ті, що можуть забруднити або травмувати пасажирів, пошкодити або зіпсувати споруди, пристрої і обладнання метрополітену;
  6. пожежонебезпечні, вибухонебезпечні, отруйні, наркотичні та їдкі речовини, газові та кисневі балони
  7. тварин (крім собак-поводирів), птахів без спеціальних контейнерів чи кліток;
  8. багаж на візках (за винятком сумок-візків, валіз та сумок на колесах, габаритні розміри яких за сумою вимірів (довжина, ширина, висота) не перевищують 200 сантиметрів).

Раніше ми розповідали про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. Мало хто знає, що у вагонах є найменш продуваємі зони, обравши які, ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи.

В літній же час ви точно будете знати, які місця варто обирати для того, щоб врятуватуватись від спеки.

Також писали про одну з найгарніших станцій метрополітену в Європі — "Золоті ворота" в Києві. Завдяки своїм унікальним панно з історичними постатями та величезним бронзовим люстрам вона неодноразово потрапляла у рейтинг авторитетних видань світу — BootsnAll, The Daily Telegraph та The Guardian.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
