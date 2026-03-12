Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Вход запрещен — кого не пустят в подземку в марте

Вход запрещен — кого не пустят в подземку в марте

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 07:32
Правила метро Киева 2026 — кому запретят пользоваться подземкой
Киевляне оплачивают стоимость проезда в столичном метрополитене. Фото: Киевский метрополитен, УНИАН. Коллаж: Коллаж: Новини.LIVE

Одной из главных проблем в Киеве являются огромные пробки, впрочем их можно избежать, воспользовавшись услугами метрополитена. Однако каждый пассажир должен придерживаться определенных правил, иначе ему будет отказано в поездке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правила пользования Киевским метрополитеном.

Реклама
Читайте также:

Кого не впустят в столичное метро

Проезд в метрополитене оплачивается с помощью:

  • банковских карточек и платежных устройств с технологией бесконтактной оплаты PayPass;
  • транспортной карты;
  • qr-билета.

Пассажир, который не имеет предусмотренных законом льгот должен приобрести билет или пополнить транспортную карту в программно-технических комплексах самообслуживания (ПТКС), которые размещены в вестибюлях станций оператором АСОП или в мобильном приложении Киев Цифровой.

Бесплатный проезд в столичном метрополитене предусмотрен для:

  • пассажиров с льготами;
  • родителей с детскими колясками;
  • детей до 7 лет (или через турникеты на руках у родителей);
  • людей с нарушением зрения (включая собак-поводырей);
  • людей с инвалидностью, которые пользуются колесными креслами, костылями или тростями.

С каким багажом не пустят в метро

Некоторые вещи ради безопасности других пассажиров строго запрещено перевозить в киевском метро:

  1. вещи, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 200 сантиметров;
  2. контейнеры и клетки, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 120 сантиметров;
  3. рулоны диаметром более 15 сантиметров и длиной более 170 сантиметров;
  4. длинномерные предметы (в том числе деревья, растение, садовый инвентарь, рыболовные снасти и т.д.) более 220 сантиметров;
  5. вещи, в том числе округлой формы, без средств удержания, а также те, которые могут испачкать или травмировать пассажиров, повредить или испортить сооружения, устройства и оборудование метрополитена;
  6. пожароопасные, взрывоопасные, ядовитые, наркотические и едкие вещества, газовые и кислородные баллоны
  7. животных (кроме собак-поводырей), птиц без специальных контейнеров или клеток;
  8. багаж на тележках (за исключением сумок-тележек, чемоданов и сумок на колесах, габаритные размеры которых по сумме измерений (длина, ширина, высота) не превышают 200 сантиметров).

Ранее мы рассказывали о худших местах в вагонах метро, куда не стоит садиться. Мало кто знает, что в вагонах есть наименее продуваемые зоны, выбрав которые, вы не будете рисковать заболеть, добираясь до работы.

В летнее же время вы точно будете знать, какие места стоит выбирать для того, чтобы спастись от жары.

Также писали об одной из самых красивых станций метрополитена в Европе — "Золотые ворота" в Киеве. Благодаря своим уникальным панно с историческими фигурами и огромным бронзовым люстрам она неоднократно попадала в рейтинг авторитетных изданий мира — BootsnAll, The Daily Telegraph и The Guardian.

Киев метро правила метрополитен станции метро
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации