Правила метро Киева 2026 — кому запретят пользоваться подземкой

Киевляне оплачивают стоимость проезда в столичном метрополитене. Фото: Киевский метрополитен, УНИАН. Коллаж: Коллаж: Новини.LIVE

Одной из главных проблем в Киеве являются огромные пробки, впрочем их можно избежать, воспользовавшись услугами метрополитена. Однако каждый пассажир должен придерживаться определенных правил, иначе ему будет отказано в поездке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правила пользования Киевским метрополитеном.

Реклама

Читайте также:

Кого не впустят в столичное метро

Проезд в метрополитене оплачивается с помощью:

банковских карточек и платежных устройств с технологией бесконтактной оплаты PayPass;

транспортной карты;

qr-билета.

Пассажир, который не имеет предусмотренных законом льгот должен приобрести билет или пополнить транспортную карту в программно-технических комплексах самообслуживания (ПТКС), которые размещены в вестибюлях станций оператором АСОП или в мобильном приложении Киев Цифровой.

Бесплатный проезд в столичном метрополитене предусмотрен для:

пассажиров с льготами;

родителей с детскими колясками;

детей до 7 лет (или через турникеты на руках у родителей);

людей с нарушением зрения (включая собак-поводырей);

людей с инвалидностью, которые пользуются колесными креслами, костылями или тростями.

С каким багажом не пустят в метро

Некоторые вещи ради безопасности других пассажиров строго запрещено перевозить в киевском метро:

вещи, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 200 сантиметров; контейнеры и клетки, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 120 сантиметров; рулоны диаметром более 15 сантиметров и длиной более 170 сантиметров; длинномерные предметы (в том числе деревья, растение, садовый инвентарь, рыболовные снасти и т.д.) более 220 сантиметров; вещи, в том числе округлой формы, без средств удержания, а также те, которые могут испачкать или травмировать пассажиров, повредить или испортить сооружения, устройства и оборудование метрополитена; пожароопасные, взрывоопасные, ядовитые, наркотические и едкие вещества, газовые и кислородные баллоны животных (кроме собак-поводырей), птиц без специальных контейнеров или клеток; багаж на тележках (за исключением сумок-тележек, чемоданов и сумок на колесах, габаритные размеры которых по сумме измерений (длина, ширина, высота) не превышают 200 сантиметров).

Ранее мы рассказывали о худших местах в вагонах метро, куда не стоит садиться. Мало кто знает, что в вагонах есть наименее продуваемые зоны, выбрав которые, вы не будете рисковать заболеть, добираясь до работы.

В летнее же время вы точно будете знать, какие места стоит выбирать для того, чтобы спастись от жары.

Также писали об одной из самых красивых станций метрополитена в Европе — "Золотые ворота" в Киеве. Благодаря своим уникальным панно с историческими фигурами и огромным бронзовым люстрам она неоднократно попадала в рейтинг авторитетных изданий мира — BootsnAll, The Daily Telegraph и The Guardian.