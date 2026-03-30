Виїзд за кордон з дітьми у 2026 році: 3 обов'язкові документи

Виїзд за кордон з дітьми у 2026 році: 3 обов'язкові документи

Дата публікації: 30 березня 2026 10:28
Перевірка документів на одному з пунктів пропуску. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон/Facebook

Після початку війни в Україні були дещо змінені та спрощені правила перетину кордону з дітьми. Зокрема, для виїзду нині не потрібний нотаріально завірений дозвіл від одного з батьків. Проте батькам та родичам потрібно підготувати для закордонної поїздки з малюками щонайменше три документи.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на користувачку larysa.lyashevska в Instagram.

Як виїхати з дітьми за кордон у 2026 році

Мандрівниця розповіла, що втому випадку, якщо дитина їде з одним із батьків, у 2026 році нотаріальна згода другого не потрібна.

Якщо ж малюк буде виїжджатиме з бабусею, дідусем, братом чи сестрою — родинні зв’язки буде потрібно підтвердити відповідними документами.

Для виїзду з тренерами чи вчителями є обов'язковою письмова згода батьків або відповідні документи від органів опіки.

Для перетину кордону дитиною потрібно підготувати 3 важливі документи:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • свідоцтво про народження;
  • документи, які підтверджують родинні зв’язки з дитиною.

Вона підкреслила, що всі ці три документи мають бути читабельні та не пошкоджені.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про актуальні ціни на автобуси з України з Польщі у березні 2026 року. Пасажирам доведеться провести в дорозі від 7 до 26 годин та віддати близько 2000— 3000 гривень за квиток. Більшість перевізників облаштували автобуси кондиціонером, Wi-Fi та розетками.

Також Новини.LIVE розповідали, через які продукти харчування вам можуть відмовити у в'їзді до Європи. Зокрема, в ЄС суворо забороняється ввозити м'ясо, молочні продукти, а також свіжі овочі чи фрукти. На алкогольні напої також діють певні обмеження.  Так, не можна ввозити понад 16 літрів пива чи 4 літри виноградного вина.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
