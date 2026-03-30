Виїзд за кордон з дітьми у 2026 році: 3 обов'язкові документи

Перевірка документів на одному з пунктів пропуску. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон/Facebook

Після початку війни в Україні були дещо змінені та спрощені правила перетину кордону з дітьми. Зокрема, для виїзду нині не потрібний нотаріально завірений дозвіл від одного з батьків. Проте батькам та родичам потрібно підготувати для закордонної поїздки з малюками щонайменше три документи.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на користувачку larysa.lyashevska в Instagram.

Як виїхати з дітьми за кордон у 2026 році

Мандрівниця розповіла, що втому випадку, якщо дитина їде з одним із батьків, у 2026 році нотаріальна згода другого не потрібна.



Якщо ж малюк буде виїжджатиме з бабусею, дідусем, братом чи сестрою — родинні зв’язки буде потрібно підтвердити відповідними документами.



Для виїзду з тренерами чи вчителями є обов'язковою письмова згода батьків або відповідні документи від органів опіки.

Для перетину кордону дитиною потрібно підготувати 3 важливі документи:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

свідоцтво про народження;

документи, які підтверджують родинні зв’язки з дитиною.

Вона підкреслила, що всі ці три документи мають бути читабельні та не пошкоджені.

