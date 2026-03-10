Прикордонники здійснюють перевірку при в'їзді до Угорщини. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Колаж: Новини.LIVE

В Україну прийшло справжнє тепло, а значить час планувати весняну відпустку. Щоб не витрачати космічні суми, можна вирушити на відпочинок до країни-сусідки Угорщини. Проте перед датою запланованої поїздки краще переглянути валізи та сумки, адже через деякі продукти та алкогольні напої вас можуть розвернути на кордоні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закарпатську митницю.

Реклама

Читайте також:

Заборони при в'їзді до Угорщини

Хоча українцям, які планують подорож до 90 днів чи їдуть транзитом через Угорщину віза не потрібна, проте громадяни мають дотримуватися певних правила при перетині кордону.

Так, проблеми можуть виникнути через перевезення наркотиків, зброї, порнографічних матеріалів, рецептурних ліків та радіоактивних речовин.

Крім того, в ЄС суворо забороняється ввозити м'ясо, молочні продукти, а також свіжі овочі чи фрукти.

В Європу також не можна везти рідкісні види тварин та рослин (ті, які потребують спеціальних документів), а також вироби з них (слонова кістка, панцири черепахи, корали, шкіра рептилій, деревина з лісів Амазонії).

Обмеження при в'їзді до Угорщини

На деякі алкогольні напої діють певні обмеження, зокрема, за одну поїздку українці не можуть взяти з собою більше, ніж:

4 літри виноградного вина (не ігристе вино);

16 літрів пива;

1 літр алкогольного продукту з вмістом алкоголю понад 22% за об'ємом або не денатурований алкогольний продукт з вмістом алкоголю не менше 80% об.;

2 літри алкогольних напоїв з вмістом алкоголю не більше 22% об., проміжний алкоголь, шампанське (ігристе вино, інші ігристі зброджені напої) або інші вина (інші не ігристі зброджені напої).

Щодо виробів з тютюну, громадянам не можна з собою брати більше, ніж:

40 шт. сигарет або 20 шт. сигарил вагою не більше 3 грамів за штуку;

10 шт. сигар або 50 грам споживчого тютюну або 15 мл. рідини для наповнення або 25 грам бездимного тютюнового виробу;

40 шт. одноразового виробу, що належить до нової категорії тютюнових продуктів, або 15 мл. рідини, що належить до нової категорії тютюнових продуктів;

400 шт. нагрітих тютюнових виробів.

За перевищення допустимої кількості тютюну та алкогою доведеться сплатити податки та акцизи.

Раніше ми розповідали, чи мають право прикордонники забирати та перевіряти ваш телефон. Під час поверхневого огляду речей ви можете надати свій смарфон перевіряючим добровільно, адже в законодавстві не передбачено обов'язку передавати телефон в руки працівнику ДПСУ для огляду ним пристрою.

Також ми писали, що окрім документів перевіряють польські прикордонники. Зокрема, важлива кількість днів, які ви провели Шенгенській зоні протягом 180-денного періоду.

Якщо ж ви плануєте працювати чи навчатись в Польщі — потрібно заздалегідь отримати необхідну візу, вона надається залежно від мети в'їзду в країну.