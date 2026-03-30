Выезд за границу с детьми в 2026 году: 3 обязательных документа

Проверка документов на одном из пунктов пропуска.

После начала войны в Украине были несколько изменены и упрощены правила пересечения границы с детьми. В частности, для выезда сейчас не требуется нотариально заверенное разрешение от одного из родителей. Однако родителям и родственникам нужно подготовить для заграничной поездки с детьми минимум три документа.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пользователя larysa.lyashevska в Instagram.

Как выехать с детьми за границу в 2026 году

Путешественница рассказала, что в том случае, если ребенок едет с одним из родителей, в 2026 году нотариальное согласие второго не требуется.



Если же малыш будет выезжать с бабушкой, дедушкой, братом или сестрой — родственные связи нужно будет подтвердить соответствующими документами.



Для выезда с тренерами или учителями обязательно письменное согласие родителей или соответствующие документы от органов опеки.

Для пересечения границы ребенком нужно подготовить 3 важных документа:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

свидетельство о рождении;

документы, подтверждающие родственные связи с ребенком.

Она подчеркнула, что все эти три документа должны быть читабельны и не повреждены.

Ранее Новини.LIVE сообщали об актуальных ценах на автобусы из Украины из Польши в марте 2026 года. Пассажирам придется провести в пути от 7 до 26 часов и отдать около 2000- 3000 гривен за билет. Большинство перевозчиков обустроили автобусы кондиционером, Wi-Fi и розетками.

Также Новини.LIVE рассказывали, из-за каких продуктов питания вам могут отказать во въезде в Европу. В частности, в ЕС строго запрещается ввозить мясо, молочные продукты, а также свежие овощи или фрукты. На алкогольные напитки также действуют определенные ограничения. Так, нельзя ввозить более 16 литров пива или 4 литра виноградного вина.