Prix Versailles 2026: рейтинг найкрасивіших залізничних вокзалів світу

Станція "Таун-Холл" у Мельбурні, Австралія. Фото: Prix Versailles/Instagram

Щороку премія "Prix Versailles" висвітлює найкращі нові архітектурні проєкти — від музеїв і готелів до торгових центрів та ресторанів. Цьогоріч до списку увійшли сім нових залізничних вокзалів.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

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Найкрасивіші вокзали світу у 2026 році

Серед обраних лідерів рейтингу три розташовані в Європі:

вокзал "Ліон-Пар-Дьє" у Ліоні;

вокзал "Колоссео — Форі Імперіалі" у Римі;

вокзал "Монте-Сант-Анджело" у Неаполі.

У відповідний сфері високі вимоги до створення культурних об’єктів. Вони мають бути красивими, модними та екологічними. Крім того, залізничні станції мають оживляти місцеві райони, а також підтримують модернізацію, зберігаючи повагу до існуючої архітектури.

Завдяки роботі архітектурних бюро AREP та L’AUC залізничний вокзал "Ліон-Пар-Дьє" перетворився на "великий мультимодальний транспортний вузол".

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Станція "Colosseo-Fori Imperiali" також увійшла до списку найкрасивіших станцій. Це не просто станція в музеї чи музей на станції — вона занурює пасажирів в історію міста, а окулюс дарує пасажирам неймовірні краєвиди на Колізей.

Художник Аніш Капур співпрацював з архітектурними бюро Future Systems та AL_A над проєктом станції "Монте-Сант-Анджело" в італійському Неаполі.

Підземний світ "нагадує гору Везувій, печеру та легенду про Кумську Сивілу", а сама станція є "скульптурою, до якої може увійти пасажир".

Найкрасивіші станції світу за версією "Prix Versailles":

станція "Таун-Холл", Мельбурн, Австралія; станція "Ліон-Пар-Дьє", Ліон, Франція; станція "Колоссео — Форі Імперіалі", Рим, Італія; станція "Монте-Сант-Анджело", Неаполь, Італія; станція "Національний музей", Ер-Ріяд, Саудівська Аравія; станція "Вестерн", Ер-Ріяд, Саудівська Аравія; LAX/Metro Transit Center, Лос-Анджелес, США.

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