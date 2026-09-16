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Головна Транспорт Eurostar запроваджує нову фішку в потягах: що чекає на пасажирів

Eurostar запроваджує нову фішку в потягах: що чекає на пасажирів

Ua ru
16 вересня 2026 10:55
Eurostar готує нові потяги із родзинкою: чим здивують пасажирів
Потяг Eurostar. Фото: Eurostar/Facebook

Міжнародна високошвидкісна залізнична служба Eurostar продовжує оновлювати рухомий склад. Головною родзинкою нових поїздів перевізника стануть двоповерхові бари на борту. У цій двоповерховій зоні для споживання напоїв на кожному поверсі пануватиме унікальна атмосфера.

Про це пише The Independent, передає Новини.LIVE.

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Нова фішка в потягах Eurostar

У жовтні 2025 року компанія Eurostar оголосила про намір вперше запустити двоповерхові поїзди у Британії. Компанія уклала із французьким виробником Alstom угоду на суму 2 млрд євро.

Новий електропарк отримає назву "Eurostar Celestia", що походить від латинського слова caelestis, яке означає "небесний".

Поїзд має вийти на свій перший маршрут у 2031 році.

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У порівнянні з існуючим парком оператора, що складається з 17 одноповерхових поїздів e320 виробництва Siemens, нові поїзди матимуть на 20 відсотків більше місць, нижчу підлогу та будуть на 16 см вищими.

Двоповерхові бари стануть головною родзинкою нових поїздів, оскільки у Eurostar з'явились конкуренти у перевезеннях через протоку Ла-Манш.

У серпні компанія Virgin Trains отримала дозвіл від Офісу регулювання залізничного транспорту (ORR) на експлуатацію залізничного сполучення через Ла-Манш, кинувши виклик тридцятирічній монополії Eurostar.

"Двоповерховий бар стане головною родзинкою індивідуального дизайну поїзда. Ми прагнемо створити для пасажирів щось справді особливе, з різною атмосферою та настроєм на верхньому та нижньому поверхах, максимально використовуючи краєвиди, що відкриваються з двоповерхового поїзда", — пояснили в компанії.

Нові потяги Eurostar також будуть оснащені системами кондиціонування, здатними працювати при температурі до +55 °С.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як дешево мандрувати потягами Європою. Зокрема, квитки перевізника Leo Express із Праги до Німеччини обійдуться всього у 10 євро. Потягами Leo Express також можна вигідно подорожувати з Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Ерфурта, Готи, Азінаха, Фульди, Ганнау і Бад Шандау.

Також Новини.LIVE писали, що фінська державна залізниця VR запустила новий залізничний маршрут в Європі. Він поки є найдовшим у світі. З Гельсінкі, столиці Фінляндії, можна дістатися до Стокгольма, столиці Швеції, за 24 години. Ціни на квитки стартують від 5,40 євро.

подорож Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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