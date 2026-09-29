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Главная Транспорт Произведения искусства: Prix Versailles выбрал самые красивые вокзалы мира

Произведения искусства: Prix Versailles выбрал самые красивые вокзалы мира

Ua ru
29 сентября 2026 15:39
Prix Versailles 2026: рейтинг самых красивых железнодорожных вокзалов мира
Станция "Таун-Холл" в Мельбурне, Австралия. Фото: Prix Versailles/Instagram

Ежегодно премия "Prix Versailles" отмечает лучшие новые архитектурные проекты — от музеев и отелей до торговых центров и ресторанов. В этом году в список вошли семь новых железнодорожных вокзалов.

Об этом пишет Euronews, передает Новини.LIVE.

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Самые красивые вокзалы мира в 2026 году

Среди выбранных лидеров рейтинга три расположены в Европе:

  • вокзал "Лион-Пар-Дье" в Лионе;
  • вокзал "Колоссео — Фори Империали" в Риме;
  • вокзал "Монте-Сант-Анджело" в Неаполе.

В данной сфере предъявляются высокие требования к созданию культурных объектов. Они должны быть красивыми, модными и экологичными. Кроме того, железнодорожные вокзалы должны оживлять местные районы, а также способствовать модернизации, сохраняя уважение к существующей архитектуре.

Благодаря работе архитектурных бюро AREP и L’AUC железнодорожный вокзал "Лион-Пар-Дье" превратился в "крупный мультимодальный транспортный узел".

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Станция "Colosseo-Fori Imperiali" также вошла в список самых красивых станций. Это не просто станция в музее или музей на станции — она погружает пассажиров в историю города, а окулус дарит пассажирам невероятные виды на Колизей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художник Аниш Капур сотрудничал с архитектурными бюро Future Systems и AL_A над проектом станции "Монте-Сант-Анджело" в итальянском Неаполе.

Подземный мир "напоминает гору Везувий, пещеру и легенду о Кумской Сивиле", а сама станция представляет собой "скульптуру, в которую может войти пассажир".

Самые красивые станции мира по версии "Prix Versailles":

  1. станция "Таун-Холл", Мельбурн, Австралия;
  2. станция "Лион-Пар-Дье", Лион, Франция;
  3. станция "Колоссео — Фори Империали", Рим, Италия;
  4. станция "Монте-Сант-Анджело", Неаполь, Италия;
  5. станция "Национальный музей", Эр-Рияд, Саудовская Аравия;
  6. станция "Вестерн", Эр-Рияд, Саудовская Аравия;
  7. LAX/Metro Transit Center, Лос-Анджелес, США.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как дешево путешествовать на поездах по Европе. В частности, билеты перевозчика Leo Express из Праги в Германию обойдутся всего в 10 евро. На поездах Leo Express также можно выгодно путешествовать из Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Эрфурта, Готы, Азинаха, Фульды, Ганнау и Бад-Шандау.

Также Новини.LIVE писали, что Eurostar продолжает обновлять подвижной состав. Новой изюминкой поездов компании станут двухэтажные бары на борту. Новый электропарк получит название "Eurostar Celestia", которое происходит от латинского слова caelestis и означает "небесный".

рейтинг поезда вокзалы
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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