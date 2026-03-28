Витвори мистецтва: 3 найгарніші станції метро Києва

Столичний метрополітен є одним з найдоступніших видів транспорту, за допомогою якого можна дістатися майже до будь-якої точки Києва без заторів. Деякі станції схожі на витвори мистецтва. Вони є справжньою атракцією для мешканців інших міст.

Редакція Новини.LIVE розкаже про 3 найгарніші станції київського метрополітену, які мають побачити на власні очі мешканці інших українських міст.

"Хрещатик"

Можна розпочати свій маршрут з центру міста. Станція метро "Хрещатик" розташована на Святошинсько-Броварській (червоній) лінії, між станціями "Театральна" та "Арсенальна". Вона була збудована однією з перших, у 1952 році.

Вестибюлі станції прикрашені мозаїками в українській стилістиці, які створила заслужена художниця України Оксана Грудзинська.

"Золоті ворота"

"Золоті ворота" є 29-ою станцією київського метрополітену, яка розташована на Сирецько-Печерській лінії (зеленій), між станціями "Лук'янівська та "Палац спорту".

Завдяки своїм унікальним історичним мозаїкам вона неодноразово потрапляла у рейтинг авторитетних видань світу. Зокрема The Daily Telegraph та The Guardian.

На мозаїках зображені засновники Києві, князі Київської Русі та унікальні собори. Станцію також прикрашають елегантні металеві люстри та унікальні зліпки.

"Осокорки"

"Осокорки" є 35-ою станцією київського метрополітену, яка розташована на Сирецько-Печерській лінії між станціями "Славутич" та "Позняки". З грудня 2018 року стіни та стелі станції прикрашають унікальні мурали артпроєкту "MoreThanUs", які створили українські та іноземні художники. Роботи об'єднані тематикою національної єдности України та протистояння військовій агресії Росії.

На одному з муралів зображений український актор Богдан Ступка. Стіни метро також прикрашає зображення Володимира Доноса. Він працював вчителем на Полтавщині, але після 2014 року став на захист країни. Чоловіку вдалося вижити після важкого обстрілу під Іловайськом на Донеччині, він також пережив полон.

