Произведения искусства: 3 самые красивые станции метро Киева

Пассажиры ждут свой поезд на станции метро. Фото: Новини.LIVE

Столичный метрополитен является одним из самых доступных видов транспорта, с помощью которого можно добраться почти до любой точки Киева без пробок. Некоторые станции похожи на произведения искусства. Они являются настоящей достопримечательностью для жителей других городов.

Редакция Новини.LIVE расскажет о 3 самых красивых станциях киевского метрополитена, которые должны увидеть собственными глазами жители других украинских городов.

"Крещатик"

Можно начать свой маршрут с центра города. Станция метро "Крещатик" расположена на Святошинско-Броварской (красной) линии, между станциями "Театральная" и "Арсенальная". Она была построена одной из первых, в 1952 году.

Вестибюли станции украшены мозаиками в украинской стилистике, которые создала заслуженная художница Украины Оксана Грудзинская.

"Золотые ворота"

"Золотые ворота" является 29-й станцией киевского метрополитена, которая расположена на Сырецко-Печерской линии (зеленой), между станциями "Лукьяновская и "Дворец спорта".

Благодаря своим уникальным историческим мозаикам она неоднократно попадала в рейтинг авторитетных изданий мира. В частности The Daily Telegraph и The Guardian.

На мозаиках изображены основатели Киеве, князья Киевской Руси и уникальные соборы. Станцию также украшают элегантные металлические люстры и уникальные слепки.

Мозаика на станции метро "Золотые ворота". Фото: Телеграф

"Осокорки"

"Осокорки" является 35-й станцией киевского метрополитена, которая расположена на Сырецко-Печерской линии между станциями "Славутич" и "Позняки". С декабря 2018 года стены и потолки станции украшают уникальные муралы арт-проекта "MoreThanUs", которые создали украинские и иностранные художники. Работы объединены тематикой национального единства Украины и противостояния военной агрессии России.

На одном из муралов изображен украинский актер Богдан Ступка. Стены метро также украшает изображение Владимира Доноса. Он работал учителем на Полтавщине, но после 2014 года стал на защиту страны. Мужчине удалось выжить после тяжелого обстрела под Иловайском в Донецкой области, он также пережил плен.

Мурал с Богданом Ступкой на станции метро "Осокорки". Фото: Гео Лерос via Facebook

Ранее Новини.LIVE рассказывали об одной из заброшенных станций столичного метрополитена. Ее планировали открыть вместе с "Дорогожичами", однако помешал экономический кризис. Сейчас ее применяют, чтобы выводить пассажиров из поездов на поверхность. Работники метрополитена также используют ее для технических нужд.

Также Новини.LIVE писали, какие станции метро в Киеве способны выдержать ядерный удар. Дело в том, что в годы СССР подземелья рассматривали не только как транспортные узлы, но и как укрытие в случае войны и ядерной угрозы. Поэтому киевляне и гости города могут защититься как минимум на 3 станциях.

