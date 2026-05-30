Найдовший у світі міст: який вигляд має та чим унікальний (фото)

Міст Гонконг-Чжухай-Макао в Китаї. Фото: Winson Wong

Найдовший у світі міст з'єднує південнокитайські міста Гонконг, Чжухай та Макао. Він простягається на 34 милі (майже 55 кілометрів) через дельту річки Чжуцзян.

Чим унікальний міст найдовший міст у світі

Будівництво цієї рекордної споруди тривало дев'ять років, а її вартість оцінюється приблизно в 15 мільярдів фунтів стерлінгів.

Міст суттєво скоротив час у дорозі між цими трьома містами. Поїздка, яка раніше займала годину на поромі, тепер займає приблизно 40 хвилин на автомобілі.

Конструкція мосту включає в себе численні елементи, зокрема великі прольоти, штучні острови та сполучні дороги.

Основна ділянка включає три мости через судноплавний канал — Цзючжоу, Цзянхай та Цінчжоу. Вони були зведені для того, щоб великі судна могли пропливати одним із найзавантаженіших морських коридорів Китаю.

Під час будівництва мосту інженери зіштовхнулися зі значними труднощами, зокрема з частими тайфунами та складними морськими умовами.

Конструкції мосту тримають одноколонні опори, закріплені в морському дні, щоб мінімізувати вплив на течії та зменшити негативний вплив на тварин, зокрема на китайського білого дельфіна.

Міст Гонконг-Чжухай-Макао спочатку планувалося відкрити наприкінці 2016 року, але офіційно він був відкритий аж у жовтні 2018 року. Для його будівництва було використано 400 000 тонн сталі, а його конструкція розрахована на витримку землетрусів і тайфунів.

