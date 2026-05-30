Главная Транспорт Выдерживает землетрясения: как выглядит самый длинный мост в мире

Дата публикации 30 мая 2026 16:25
Самый длинный в мире мост: как выглядит и чем уникален (фото)
Мост Гонконг-Чжухай-Макао в Китае. Фото: Winson Wong

Самый длинный в мире мост соединяет южнокитайские города Гонконг, Чжухай и Макао. Он простирается на 34 мили (почти 55 километров) через дельту реки Чжуцзян.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Чем уникален мост самый длинный мост в мире

Строительство этого рекордного сооружения длилось девять лет, а его стоимость оценивается примерно в 15 миллиардов фунтов стерлингов.

Мост существенно сократил время в пути между этими тремя городами. Поездка, которая раньше занимала час на пароме, теперь занимает примерно 40 минут на автомобиле.

Конструкция моста включает в себя многочисленные элементы, в частности большие пролеты, искусственные острова и соединительные дороги.

Основной участок включает три моста через судоходный канал — Цзючжоу, Цзянхай и Цинчжоу. Они были возведены для того, чтобы крупные суда могли проплывать по одному из самых загруженных морских коридоров Китая.

Во время строительства моста инженеры столкнулись со значительными трудностями, в частности с частыми тайфунами и сложными морскими условиями.

Конструкции моста держат одноколонные опоры, закрепленные в морском дне, чтобы минимизировать влияние на течения и уменьшить негативное влияние на животных, в частности на китайского белого дельфина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мост Гонконг-Чжухай-Макао изначально планировалось открыть в конце 2016 года, но официально он был открыт только в октябре 2018 года. Для его строительства было использовано 400 000 тонн стали, а его конструкция рассчитана на выдержку землетрясений и тайфунов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Финляндии открыли мост только для трамваев. Он соединил отдаленные районы с центральной частью города и снизил нагрузку на метрополитен. Он должен прослужить не менее двух столетий.

Также Новини.LIVE писали, где расположен самый высокий мост в мире. Его высота составляет рекордные достигает рекордные 625 метров. Мост имеет стеклянный пол и перейти его решатся только самые смелые.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
