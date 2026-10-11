Virgin запустить нові потяги: коли зможуть подорожувати пасажири

Потяг Virgin. Фото: Virgin

Компанія Virgin планує запустити 20 щоденних потягів, що з'єднуватимуть Лондон із Парижем, Брюсселем та Амстердамом. Перевізник прагне запровадити на цих маршрутах послуги, які демонструватимуть фірмову гостинність.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

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Нові маршрути Virgin

Компанія Virgin оприлюднила перші зображення запланованих поїздів, що курсуватимуть через Ла-Манш: вони мають яскравий чорно-червоний дизайн, а компанія з 2030 року має намір скласти конкуренцію Eurostar.

Компанія планує здійснювати 20 щоденних рейсів туди й назад між Лондоном, Парижем, Брюсселем та Амстердамом, що дозволить збільшити кількість місць на цьому маршруті майже на 7,5 мільйона на рік.

Virgin уклала угоду з французьким залізничним гігантом Alstom про постачання 12 нових швидкісних поїздів. Вони здатні розвивати швидкість до 300 км/год.

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Перед посадкою пасажири зможуть відпочити у зонах очікування та скористатися зонами для спілкування на борту, оформленими за мотивами клубів Virgin Atlantic, що діють у деяких аеропортах.

Для пасажирів, які накопичують бонуси через платформу лояльності Virgin Red, поїздки на поїздах дадуть можливість заробляти бали та використовувати їх у мережі бренду Virgin.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що проїзний Interrail Pass дає можливість відвідати кілька міст у 33 країнах, зокрема в Іспанії, Італії та Греції. Пасажири можуть обрати між гнучким та безстроковим проїзним. Зокрема, можна придбати проїзний на чотири дні на місяць, який дозволяє їздити на будь-якій кількості поїздів у кожен із чотирьох днів. Доступні варіанти Interrail Pass на 15 днів, 22 дні, один місяць, два місяці або три місяці.

Також Новини.LIVE писали, що PKP Intercity облаштує потяги супутниковим інтернетом. Пілотна програма стартує вже наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року. Пасажири зможуть користуватися інтернетом у районах, віддалених від населених пунктів, де зв’язок зникає через недостатню інфраструктуру операторів GSM.