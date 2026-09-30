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Головна Транспорт Українці можуть вигідно мандрувати Європою: доступний проїзний

Українці можуть вигідно мандрувати Європою: доступний проїзний

Ua ru
30 вересня 2026 08:37
Проїзний Interrail Pass: як не переплачувати на поїздках потягом у Європі
Пасажири сідають у потяг. Фото: Pexels

Для туристів, які за одну відпустку відвідують кілька країн, є нова доступна пропозиція. Проїзний Interrail Pass дає можливість відвідати на потязі кілька міст у 33 країнах, зокрема в Іспанії, Італії та Греції.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

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Як заощадити на поїздках по Європі

Нині на проїзні Interrail Pass діє знижка до 50 відсотків. Проте акція діє до 30 вересня включно, тож потрібно поспішати. Навіть якщо ви придбаєте проїзний сьогодні чи завтра, у вас буде 11 місяців, щоб ним скористатися.

Різні проїзні квитки дають змогу подорожувати поїздами скільки завгодно разів протягом певного періоду часу.

Замість 530 євро пасажири можуть придбати місячний молодіжний залізничний проїзний за 264 євро. Відповідною пропозицією можуть скористатись особи віком від 12 до 27 років.

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Мандрівникам старше 28 років проїзний обійдеться трохи дорожче — у 350 євро. Крім того, доведеться доплатити, якщо необхідно буде забронювати місця в поїздах або отримати паперовий проїзний замість електронного.

Пасажири можуть обрати між гнучким проїзним та  безстроковим проїзним. Зокрема, можна придбати проїзний на чотири дні на місяць, який дозволяє їздити на будь-якій кількості поїздів у кожен із чотирьох днів. Пасажир може використати свої чотири дні в будь-який час протягом місяця з дати початку дії проїзного.

Якщо ж пасажир знає, що протягом певного періоду часу буде постійно подорожувати до кількох різних міст, в такому випадку краще підійде безстроковий проїзний.

Доступні варіанти проїзних на 15 днів, 22 дні, один місяць, два місяці або три місяці.

Якщо пасажир раптом вирішить, що не хоче більше користуватися проїзним, він може повернути або обміняти його протягом семи днів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найгарніші залізничні маршрути Німеччини. Маршрути пролягають через неймовірні гори, озера та замки. Поїздка займає в середньому 2-3 години.

Також Новини.LIVE писали, що УЗ та Renfe запустили міжнародний рейс Перемишль – Франкфурт-на-Майні. Потяг зупинятиметься у багатьох містах Польщі та Німеччини. Ціни на квитки стартують від 15 євро.

подорож Європа поїзди економія проїзд
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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