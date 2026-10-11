Virgin запустит новые поезда: когда пассажиры смогут путешествовать

Поезд Virgin. Фото: Virgin

Компания Virgin планирует запустить 20 ежедневных поездов, которые будут связывать Лондон с Парижем, Брюсселем и Амстердамом. Перевозчик стремится внедрить на этих маршрутах услуги, демонстрирующие фирменное гостеприимство.

Об этом пишет Euronews, передает Новини.LIVE.

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Новые маршруты Virgin

Компания Virgin обнародовала первые изображения планируемых поездов, которые будут курсировать через Ла-Манш: они имеют яркий черно-красный дизайн, а с 2030 года компания намерена составить конкуренцию Eurostar.

Компания планирует осуществлять 20 ежедневных рейсов туда и обратно между Лондоном, Парижем, Брюсселем и Амстердамом, что позволит увеличить количество мест на этом маршруте почти на 7,5 миллиона в год.

Virgin заключила соглашение с французским железнодорожным гигантом Alstom о поставке 12 новых скоростных поездов. Они способны развивать скорость до 300 км/ч.

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Перед посадкой пассажиры смогут отдохнуть в зонах ожидания и воспользоваться зонами для общения на борту, оформленными по мотивам клубов Virgin Atlantic, действующих в некоторых аэропортах.

Для пассажиров, которые накапливают бонусы через платформу лояльности Virgin Red, поездки на поездах дадут возможность зарабатывать баллы и использовать их в сети бренда Virgin.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что проездной Interrail Pass дает возможность посетить несколько городов в 33 странах, в частности в Испании, Италии и Греции. Пассажиры могут выбрать между гибким и бессрочным проездным. В частности, можно приобрести проездной на четыре дня в месяц, который позволяет ездить на любом количестве поездов в каждый из четырех дней. Доступны варианты Interrail Pass на 15 дней, 22 дня, один месяц, два месяца или три месяца.

Также Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity оснастит поезда спутниковым интернетом. Пилотная программа стартует уже в конце октября — начале ноября 2026 года. Пассажиры смогут пользоваться интернетом в районах, удаленных от населенных пунктов, где связь пропадает из-за недостаточной инфраструктуры операторов GSM.