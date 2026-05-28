Головна Транспорт Вікна у вагоні ледь не впали на пасажирку: як прокоментували в УЗ

Дата публікації: 28 травня 2026 10:37
Подорож з УЗ: чому перевізник не списує вагони з незадовільним станом вікон
Зламані вікна в потязі УЗ. Фото: УЗ, скриншот. Колаж: Новини.LIVE

Пасажирка Укрзалізниці поскаржилася на умови в одному з вагонів. За її словами, на неї ледь не впало розхитане вікно. В компанії прокоментували незадовільний стан деяких потягів.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Зламані вікна у вагоні УЗ

Пасажирка розповіла, що намагалася відкрити вікно, а воно ледь не випало на неї. На опублікованих нею кадрах можна помітити, як рама рухається разом із вікном.

Мандрівниця поцікавилася, чи може перевізник списати вагон із такими незадовільними умовами для пасажирів.

В УЗ відповіли, що насправді загрози випадіння вікна немає, адже у старих вагонах використовується деревʼяна рама з фіксаторами та окремими елементами кріплення, тому навіть якщо конструкція здається "розхитаною", це не означає, що вона може випасти під час руху.

Читайте також:

Перевізник додав, що технічний стан вагонів оцінюється не за окремими елементами інтер’єру, а комплексно, за станом кузова, візків, гальмівного обладнання, ходових частин та систем безпеки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що як діяти пасажирам УЗ, якщо в потязі не працює ні вентиляція, ні кондиціонери. Їздити в задушливому потязі влітку може бути небезпечним для людини. Мандрівникам варто вимагати дотримання своїх прав.

Також Новини.LIVE писали, чи планує Укрзалізниця створювати спеціальні зони для пасажирів із тваринами чи навпаки забороняти їм вхід до звичайних вагонів. Перевізник також нагадав пасажирам, що потрібно для того, щоб взяти чотирилапого друга у вагон. На хвостатого необхідний паспорт та в деяких випадках переноска.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
