Україна
Главная Транспорт Окна в вагоне едва не упали на пассажирку: как прокомментировали в УЗ

Дата публикации 28 мая 2026 10:37
Путешествие с УЗ: почему перевозчик не списывает вагоны с неудовлетворительным состоянием окон
Сломанные окна в поезде УЗ. Фото: УЗ, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Пассажирка Укрзализныци пожаловалась на условия в одном из вагонов. По ее словам, на нее едва не упало расшатанное окно. В компании прокомментировали неудовлетворительное состояние некоторых поездов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Сломанные окна в вагоне УЗ

Пассажирка рассказала, что пыталась открыть окно, а оно едва не выпало на нее. На опубликованных ею кадрах можно заметить, как рама движется вместе с окном.

Путешественница поинтересовалась, может ли перевозчик списать вагон с такими неудовлетворительными условиями для пассажиров.

В УЗ ответили, что на самом деле угрозы выпадения окна нет, ведь в старых вагонах используется деревянная рама с фиксаторами и отдельными элементами крепления, поэтому даже если конструкция кажется "расшатанной", это не означает, что она может выпасть во время движения.

Перевозчик добавил, что техническое состояние вагонов оценивается не по отдельным элементам интерьера, а комплексно, по состоянию кузова, тележек, тормозного оборудования, ходовых частей и систем безопасности.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что как действовать пассажирам УЗ, если в поезде не работает ни вентиляция, ни кондиционеры. Ездить в душном поезде летом может быть опасным для человека. Путешественникам стоит требовать соблюдения своих прав.

Также Новини.LIVE писали, планирует ли Укрзализныця создавать специальные зоны для пассажиров с животными или наоборот запрещать им вход в обычные вагоны. Перевозчик также напомнил пассажирам, что нужно для того, чтобы взять четвероногого друга в вагон. На хвостатого необходим паспорт и в некоторых случаях переноска.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
