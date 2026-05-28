Путешествие с УЗ: почему перевозчик не списывает вагоны с неудовлетворительным состоянием окон

Окна в вагоне едва не упали на пассажирку: как прокомментировали в УЗ
Пассажирка Укрзализныци пожаловалась на условия в одном из вагонов. По ее словам, на нее едва не упало расшатанное окно. В компании прокомментировали неудовлетворительное состояние некоторых поездов.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.
Сломанные окна в вагоне УЗ
Пассажирка рассказала, что пыталась открыть окно, а оно едва не выпало на нее. На опубликованных ею кадрах можно заметить, как рама движется вместе с окном.
Путешественница поинтересовалась, может ли перевозчик списать вагон с такими неудовлетворительными условиями для пассажиров.
В УЗ ответили, что на самом деле угрозы выпадения окна нет, ведь в старых вагонах используется деревянная рама с фиксаторами и отдельными элементами крепления, поэтому даже если конструкция кажется "расшатанной", это не означает, что она может выпасть во время движения.
Перевозчик добавил, что техническое состояние вагонов оценивается не по отдельным элементам интерьера, а комплексно, по состоянию кузова, тележек, тормозного оборудования, ходовых частей и систем безопасности.
