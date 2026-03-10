Що відбувається в ОАЕ 10 березня – чи закрите небо та які рейси скасовані

Які авікомпанії нині працюють в Дубай та яка ситуація з безпекою. Фото: flydubai, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Безпекова ситуація на Близькому Сході залишається нестабільною і небо над деякими країнами регіону все ще залишається закрите. Проте два основні аеропорти Дубая почали потроху відновлювати рейси, але не повернулись до повноцінних графіків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Sunday Guardian Live.

Реклама

Читайте також:

Що відбувається з польотами в ОАЕ

Станом на 10 березня 2026 року як Міжнародний аеропорт Дубая (DXB), так і Міжнародний аеропорт Аль-Мактум (DWC) працюють на обмежену кількість рейсів, а авіакомпанії поступово відновлюють розклад польотів.

Відповідно до повідомлення місцевої влади, аеропорти можуть повернутися до графіків вже цього місяця. Проте мандрівників попереджують про можливі скасування та перенесення рейсів, оскільки ситуація з безпекою в регіоні продовжує впливати на авіацію в ОАЕ.

Хоча деякі міжнародні маршрути відновлено, представники аеропортів наголошують, що робота авіакомпаній залишається обмеженою, а безпека пасажирів залишається головним пріоритетом.

Emirates вже виконує рейси до 84 пунктів призначення по всьому світу і поступово намагається відновити довоєнний розклад.

Flydubai також відновила польоти за обмеженим розкладом з терміналів 2 і 3 аеропорту DXB, але більшість польотів залишається під забороною.

Etihad Airways виконує скорочений розклад рейсів з Абу-Дабі і з 10 березня почав додавати більше рейсів.

Air Arabia також відновила часткові авіаперевезення між ОАЕ та іншими країнами, включаючи Австрію, Єгипет, Ефіопію, Грецію, Індію, Італію, Пакистан, Саудівську Аравію та Туреччину.

Virgin Atlantic все ще виконує регулярні рейси між Лондоном та Дубаєм.

Деякі авіаперевізники призупинили або скасували рейси до ОАЕ. British Airways все ще не може здійснювати рейси між Дубаєм, Абу-Дабі, Амманом, Бахрейном, Дохою та Тель-Авівом, але ввела додаткові рейси між Маскатом і Лондоном, щоб евакуювати пасажирів.

З 9 по 15 березня Oman Air скасувала рейси до ряду регіональних пунктів призначення, а Lufthansa Group і KLM призупинили рейси до і з Дубая щонайменше до 12 березня.

Finnair скасувала рейси до Дубая до 29 березня, а Norwegian призупинила рейси до Дубая до 12 березня.

Раніше ми розповідали, що Emirates відмовила росіянам в посадці на літак — вони не змогли вилетіти рейсом зі столиці Мальдів Мале до Дубая (ОАЕ) через свій паспорт.

15 росіян не захотіли садити в літак навіть за умови, якщо в салоні будуть вільні місця. Через відмову громадяни країни-агресорки вимушені були самостійно шукати житло та оплачувати його зі свого гаманця.

Також писали, що Emirates втрачає близько 100 мільйонів доларів щодня через закриття неба над деякими країнами Близького Сходу, а також зупинення роботи готелів, торгових центрів і ресторанів, побудованих навколо аеропорту Дубай. Через незаплановане закриття аеропорт DXB щохвилини втрачає близько 1 мільйона доларів.