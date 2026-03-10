Видео
Главная Транспорт Война на Ближнем Востоке — какие хабы и авиакомпании возобновили работу

Война на Ближнем Востоке — какие хабы и авиакомпании возобновили работу

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 14:35
Что происходит в ОАЭ 10 марта и какие авиарейсы возобновили — список компаний
Какие авикомпании сейчас работают в Дубай и какова ситуация с безопасностью. Фото: flydubai, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке остается нестабильной и небо над некоторыми странами региона все еще остается закрытым. Однако два основных аэропорта Дубая начали понемногу восстанавливать рейсы, но не вернулись к полноценным графикам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Sunday Guardian Live.

Читайте также:

Что происходит с полетами в ОАЭ

По состоянию на 10 марта 2026 года как Международный аэропорт Дубая (DXB), так и Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) работают на ограниченное количество рейсов, а авиакомпании постепенно восстанавливают расписание полетов.

Согласно сообщению местных властей, аэропорты могут вернуться к графикам уже в этом месяце. Однако путешественников предупреждают о возможных отмене и переносе рейсов, поскольку ситуация с безопасностью в регионе продолжает влиять на авиацию в ОАЭ. 

Хотя некоторые международные маршруты восстановлены, представители аэропортов отмечают, что работа авиакомпаний остается ограниченной, а безопасность пассажиров остается главным приоритетом.

Emirates уже выполняет рейсы в 84 пункта назначения по всему миру и постепенно пытается восстановить довоенное расписание.

Flydubai также возобновила полеты по ограниченному расписанию из терминалов 2 и 3 аэропорта DXB, но большинство полетов остается под запретом.

Etihad Airways выполняет сокращенное расписание рейсов из Абу-Даби и с 10 марта начал добавлять больше рейсов.

Air Arabia также возобновила частичные авиаперевозки между ОАЭ и другими странами, включая Австрию, Египет, Эфиопию, Грецию, Индию, Италию, Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию.

Virgin Atlantic все еще выполняет регулярные рейсы между Лондоном и Дубаем.

Некоторые авиаперевозчики приостановили или отменили рейсы в ОАЭ. British Airways все еще не может совершать рейсы между Дубаем, Абу-Даби, Амманом, Бахрейном, Дохой и Тель-Авивом, но ввела дополнительные рейсы между Маскатом и Лондоном, чтобы эвакуировать пассажиров.

С 9 по 15 марта Oman Air отменила рейсы в ряд региональных пунктов назначения, а Lufthansa Group и KLM приостановили рейсы в и из Дубая по меньшей мере до 12 марта.

Finnair отменила рейсы в Дубай до 29 марта, а Norwegian приостановила рейсы в Дубай до 12 марта.

Ранее мы рассказывали, что Emirates отказала россиянам в посадке на самолет — они не смогли вылететь рейсом из столицы Мальдив Мале в Дубай (ОАЭ) из-за своего паспорта.

15 россиян не захотели сажать в самолет даже при условии, если в салоне будут свободные места. Из-за отказа граждане страны-агрессора вынуждены были самостоятельно искать жилье и оплачивать его из своего кошелька.

Также писали, что Emirates теряет около 100 миллионов долларов ежедневно из-за закрытия неба над некоторыми странами Ближнего Востока, а также остановки работы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта Дубай. Из-за незапланированного закрытия аэропорт DXB ежеминутно теряет около 1 миллиона долларов.

авиарейсы аэропорты Дубай ОАЭ самолеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
