Карта Fightradar24 — какие страны Ближнего Востока частично открыли небо

Из-за войны многие авиакомпании меняют маршруты или отменяют рейсы. Фото: Pexels, Flightradar24. Коллаж: Новини.LIVE

Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке остается нестабильной и небо над некоторыми странами региона все еще закрыто. Из-за воздушных атак многие авиакомпании меняют маршруты или отменяют рейсы, но часть стран частично открывает воздушное пространство.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Fightradar24.

ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах частично закрыто воздушное пространство. В стране действуют так называемые зоны чрезвычайного контроля безопасности воздушного движения (ESCAT). По распоряжению местных органов власти некоторые аэропорты могут осуществлять ограниченные полеты.

Оман

Воздушное пространство Омана остается открытым. Авиакомпании начали использовать Маскат как базу для эвакуационных рейсов, а чешская авиакомпания Smartwings за последние два дня совершила ряд рейсов. British Airways и Lufthansa будут выполнять специальные рейсы, чтобы доставить граждан Великобритании и Германии домой через Маскат.

Израиль

Воздушное пространство Израиля остается закрытым, за исключением военных рейсов и гражданских операторов, которые получили предварительное разрешение.

Однако в ночь четверг Тель-Авивский аэропорт Бен-Гурион возобновит ограниченную часть полетов. Он будет работать круглосуточно, а рейсы будут восстанавливать постепенно. В частности, в первый день самолет сможет принять не более 200 пассажиров.

Карта воздушного пространства Ближнего Востока. Фото: Flightradar24

Другие регионы Ближнего Востока

Иордания отменила закрытие воздушного пространства.

В Саудовской Аравии воздушное пространство закрыто над районом, который граничит с Ираком и Персидским заливом. Небо над Ираном и Ираком будет закрыто как минимум до 7 марта.

