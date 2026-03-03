Война на Ближнем Востоке —сколько платят богачи за эвакуацию из Дубая

Авиакомпании в ОАЭ теряют млн долларов из-за войны. Фото: Emirates, Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

До начала конфликта на Ближнем Востоке дубайские аэропорты ежедневно обслуживали 260 000 пассажиров. Из-за воздушних атак Ирана международный аэропорт Дубая и международный аэропорт Аль-Мактум фактически закрылись, заставив авиакомпании отменить сотни рейсов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на NDTV.

Миллиардные убытки Дубая из-за войны

Масштабы потерь этих аэропортов огромны. DXB обслужил 87 миллионов пассажиров в 2023 году и 23,4 миллиона в первом квартале 2025 года, то есть примерно 260 000 — 270 000 путешественников ежедневно.

3 января 2026 года он обслужил рекордное количество пассажиров — 324 000 за один день. Когда полеты отменяются, доходы от аэропортовых сборов, продаж в магазинах беспошлинной торговли и концессий также падают.

Огромные средства теряют местные авиакоммпнии flydubai, Emirates и еще 100 иностранных авиаперевозчиков, которые обслуживали рейсы из/в Дубай.

"24-часовой простой может обернуться потерями на сумму от нескольких сотен миллионов до, возможно, более 1 миллиарда долларов", — говорится в статье.

Таким образом, незапланированное закрытие аэропорта DXB может стоить около 1 миллиона долларов за каждую минуту, если учесть последствия для авиакомпаний, грузовых перевозок, туризма и местного бизнеса.

Согласно отраслевым показателям, крупные хабы обычно зарабатывают от 40 до 70 долларов на пассажира за счет авиационных сборов и дополнительных расходов пассажиров.

Если применить это к обычному ежедневному трафику DXB, то за один бездействующий день аэропорт и терминал теряют от 10 до 18 миллионов долларов дохода. К этому можно добавить примерно 100 миллионов долларов ежедневного дохода Emirates, который может быть потерян из-за перебоев в работе, а также доходы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта, и убытки, связанные с авиацией, составляют несколько сотен миллионов долларов.

Элита платит сотни тысяч долларов за эвакуацию из Дубая

Кроме того, из Дубая массово бежит элита, которая существенно влияла на доходы курорта.

Как пишет Daily Mail, сверхбагатые люди платят до 350 тысяч долларов за то, чтобы покинуть Дубай на частном самолете.

Богатые элиты бегут в Саудовскую Аравию, чтобы эвакуироваться. Ее столица Эр-Рияд стал ключевым маршрутом выезда для тех, кто ищет безопасный путь с Ближнего Востока, поскольку аэропорт в столице Саудовской Аравии является одним из немногих, что все еще функционируют.

Отмечается, частные охранные компании бронируют парки внедорожников для перевозки людей из Дубая в Эр-Рияд, а затем нанимают частные самолеты.

Среди эвакуированных есть топ-менеджеры глобальных финансовых компаний и другие состоятельные лица, которые отдыхали в регионе или находились там в командировке.

Резкий рост спроса на такой экстренный выезд способствует повышению цен на эвакуацию. В частности, частные самолеты из Эр-Рияда в Европу сейчас стоят до 350 000 долларов.

В Эр-Рияде есть один крупный международный аэропорт — Международный аэропорт имени короля Халида (RUH), расположенный примерно в 35 км от центра города. Он имеет пять пассажирских терминалов и обычно осуществляет рейсы в Европу, Америку, Азию, Ближний Восток и Африку.

Кроме того, в Саудовской Аравии также были изменены правила получения виз — граждане многих стран могут получить ее уже по прибытии, что делает эту страну привлекательной как путь эвакуации.

