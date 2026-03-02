Война на Ближнем Востоке — стоит ли сейчас лететь в Египет

Какова сейчас ситуация с безопасностью в Египте. Фото: Piligrim, Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Конфликт на Ближнем Востоке в эти выходные обострился, взрывы раздавались в Иерусалиме в Израиле, Дубае и Абу-Даби в ОАЭ, Дохе в Катаре и Манаме в Бахрейне. Тысячи путешественников не смогли улететь из этих странах, также неизвестно, компенсируют ли отмененный отпуск турагентства и авиакомпании.

О том, стоит ли отменять поездку в Египет сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Ситуация с безопасностью в Египте

Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCDO) не предостерегает от поездок в основные туристические направления Египта — Каир, Луксор, Асуан, Александрию, Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Однако предупредило, что существует повышенный риск региональной напряженности. Эскалация может привести к перебоям в логистике и другим непредвиденным последствиям".

Путешественникам рекомендуется ознакомиться с инструкциями по "кризисных ситуаций за рубежом", которые содержат перечень необходимых вещей на случай эскалации конфликта.

Тем, кто планирует в ближайшее время посетить Египет стоит отслеживать новости местных и международных СМИ, а также следовать инструкциям местных органов власти.

FCDO также рекомендует держаться подальше от районов, где расположены объекты безопасности или военные объекты:

города Эль-Саллум;

северной части провинции Южный Синай, за пределами дороги Сент-Катрин-Нувейба, за исключением прибрежных районов на западе и востоке полуострова;

провинции Исмаилия к востоку от Суэцкого канала;

района к западу от долины Нила и дельты Нила.

треугольника Халаиб;

трапеции Бир-Тавил.

Также не стоит планировать планировать поездки в пределах 20 км от границы между Египтом, Ливией и Северным Синаем.

Отменяются ли авиарейсы в Египте

По данным FlightRadar, по состоянию на утро понедельника авиарейсы из крупнейших аэропортов Египта (Каир, Шарм-эль-Шейх, Александрия, Борг-эль-Араб, Хургада и Луксор) все еще выполняются.

Однако вылеты задерживаются, а некоторые рейсы из Египта отменяются.

Ранее мы писали, что авиакомпания Emirates временно приостановила все полеты в и из Дубая. Комания предложила пассажирам либо перенести рейсы на другую дату, либо получить компенсацию. Вскоре после закрытия неба один из иранских дронов влетел в международный аэропорт Дубая, на месте прилета были люди, которые ждали своих рейсов.

Также мы писали, какие страны закрыли небо из-за войны на Ближнем Востоке. По данным Flightradar24, воздушное пространство полностью пустое не только над ОАЭ, но и над Ираном, Ираком, Израилем, Сирией и Кувейтом.